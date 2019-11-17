Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление флагов США над позициями ВСУ в Донбассе.
Парламентарий отметил, что американские государственные символы вывесили командиры двух бригад украинской армии по случаю приезда в зону конфликта журналиста The New York Times.
По мнению Пушкова, этот инцидент свидетельствует о том, что у силовиков "отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за первое место с глупостью".
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНРФлаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНР
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации противостояния. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.