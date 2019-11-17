Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

По мнению Пушкова, этот инцидент свидетельствует о том, что у силовиков "отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за первое место с глупостью".

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации противостояния. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.