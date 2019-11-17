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РИА Новости

Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

20:46 17.11.2019 (обновлено: 22:57 17.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление флагов США над позициями ВСУ в Донбассе.
Парламентарий отметил, что американские государственные символы вывесили командиры двух бригад украинской армии по случаю приезда в зону конфликта журналиста The New York Times.
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Пушков назвал контракт с Эр-Риядом по С-400 "неприятной новостью" для США
"Такие с восторгом превратят Украину в полную колонию США", — написал он в твиттере.
По мнению Пушкова, этот инцидент свидетельствует о том, что у силовиков "отсутствие самоуважения и раболепие соперничают за первое место с глупостью".
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНРФлаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНР
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации противостояния. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРНародная милиция ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныАлексей ПушковСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что значит " превратят Украину полную колонию США"!!?? А сейчас что там? Ты ещё скажи суверенное и независимое государство.
17 ноября, 21:10
НЕНикита Ермаков
1631620010
Просто троллинг , с этим флагом не более ..
17 ноября, 21:08
Губернатор о.Борнео
20844288
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