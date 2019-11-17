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РИА Новости

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

20:06 17.11.2019 (обновлено: 02:21 18.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Такое сообщение появилось в телеграм-канале министерства.
Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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В дипведомстве напомнили, что российская сторона еще в июне проинформировала посольство Украины в Москве о возможности освобождения моряков и передачи кораблей.
Ранее украинские суда покинули место стоянки в керченском порту. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ сообщил, что корабли передадут Киеву 18 ноября в нейтральных водах. По сведениям нескольких СМИ, это случится примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
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Провокация украинских ВМС

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
На борту катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу" находились 24 военных, в том числе два сотрудника СБУ. Их обвинили в нарушении государственной границы и арестовали.
В сентябре военных передали Украине в рамках соглашений об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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Военно-морские силы УкраиныКерчьМИД РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Одного не пойму, а российский мид не интересует судьба захваченных украиной российских судов, норда и еще двух сухогрузов?
17 ноября, 20:28
АНАлекс Нил
35922209
Конечно извлекут. Что С Россией можно не считаться и безнаказанно конфисковывать корабли,заходящие по глупости к ним на ремонт.
17 ноября, 22:01
и иван иванов первый
252211126
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