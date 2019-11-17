Голосование на парламентских выборах в Белоруссии завершилось

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Участки для голосования на выборах депутатов в нижнюю палату белорусского парламента закрылись в республике, избиратели могли отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).

Выборы в Палату представителей Национального собрания в Белоруссии проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирали 110 депутатов. Число кандидатов в Белоруссии превышает 500 человек.

В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования, в том числе в санаториях, домах отдыха, больницах, а также в воинских частях. За границей белорусы могли проголосовать на 46 участках, в том числе три из них организованы в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске.