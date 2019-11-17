Полиция Гонконга пригрозила стрелять боевыми патронами по протестующим

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Гонконгские полицейские могут открыть стрельбу боевыми патронами в сторону протестующих, передает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на полицию.
Ранее радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост, соединяющий кампус Политехнического университета со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.
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Представитель полиции Луис Лау записал видеообращение, в котором заявил, что протестующие бросали в силовиков коктейли Молотова, стреляли в них из лука и даже пытались сбить машиной. Он пообещал, что, если насилие в отношении полиции не прекратится, стражи порядка могут применить минимальную силу к протестующим, в том числе и боевые патроны.
Лау также отметил, что неизвестные попытались на автомобиле протаранить группу полицейских. Один из силовиков был вынужден выстрелить, после чего машина развернулась и уехала.
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Массовые протесты в Гонконге
В воскресенье на территории Политехнического университета Гонконга на протяжении многих часов продолжались столкновения между протестующими студентами и полицией.
В последние дни в Гонконге протестующие начали оккупировать кампусы университетов. Перед этим департамент образования города закрыл все учебные заведения до 18 ноября.
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Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей, мостов.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. За это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек попали в больницы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.