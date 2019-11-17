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РИА Новости

Полиция Гонконга пригрозила стрелять боевыми патронами по протестующим

19:55 17.11.2019 (обновлено: 21:51 17.11.2019)
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© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Гонконгские полицейские могут открыть стрельбу боевыми патронами в сторону протестующих, передает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на полицию.
Ранее радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост, соединяющий кампус Политехнического университета со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.
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Представитель полиции Луис Лау записал видеообращение, в котором заявил, что протестующие бросали в силовиков коктейли Молотова, стреляли в них из лука и даже пытались сбить машиной. Он пообещал, что, если насилие в отношении полиции не прекратится, стражи порядка могут применить минимальную силу к протестующим, в том числе и боевые патроны.
Лау также отметил, что неизвестные попытались на автомобиле протаранить группу полицейских. Один из силовиков был вынужден выстрелить, после чего машина развернулась и уехала.
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Массовые протесты в Гонконге

В воскресенье на территории Политехнического университета Гонконга на протяжении многих часов продолжались столкновения между протестующими студентами и полицией.
В последние дни в Гонконге протестующие начали оккупировать кампусы университетов. Перед этим департамент образования города закрыл все учебные заведения до 18 ноября.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. За это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек попали в больницы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
Министр иностранных дел Китая Ван И
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Глава МИД Китая обвинил зарубежные силы в разжигании кризиса в Гонконге
233775828
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Протесты в ГонконгеГонконгПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Ну давайте, стреляйте)) Одна пуля и Гонконг будет навсегда потерян для Китая.
17 ноября, 21:08
Oleg  
27201470
Вот народ весь против . Но власть ноль эмоций, будем убивать и все тут. А то кто то думает , что народ что то решает .
17 ноября, 21:29
freizdorf
22001459
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