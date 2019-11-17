Полиция Гонконга пригрозила стрелять боевыми патронами по протестующим

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Гонконгские полицейские могут открыть стрельбу боевыми патронами в сторону Гонконгские полицейские могут открыть стрельбу боевыми патронами в сторону протестующих , передает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на полицию.

Ранее радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост, соединяющий кампус Политехнического университета со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.

Представитель полиции Луис Лау записал видеообращение, в котором заявил, что протестующие бросали в силовиков коктейли Молотова, стреляли в них из лука и даже пытались сбить машиной. Он пообещал, что, если насилие в отношении полиции не прекратится, стражи порядка могут применить минимальную силу к протестующим, в том числе и боевые патроны.

Лау также отметил, что неизвестные попытались на автомобиле протаранить группу полицейских. Один из силовиков был вынужден выстрелить, после чего машина развернулась и уехала.

Массовые протесты в Гонконге

В воскресенье на территории Политехнического университета Гонконга на протяжении многих часов продолжались столкновения между протестующими студентами и полицией.

В последние дни в Гонконге протестующие начали оккупировать кампусы университетов. Перед этим департамент образования города закрыл все учебные заведения до 18 ноября.

Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей, мостов.