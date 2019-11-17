СМИ сообщили о пожаре на судне с россиянами у берегов Южной Кореи

По его данным, пожар на судне, которое перевозило 2,5 тысячи тонн лесоматериалов, произошел приблизительно в 13.40 по местному времени (7.40 мск). Власти южнокорейского города Пхохан направили на место патрульные катера, команду пожарных и вертолет.