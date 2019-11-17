Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T19:30Z
https://ria.ru/20191117/1561045643.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152340/76/1523407679_12:0:2000:1118_1036x0_80_0_0_27b66a1e4452fb193d3c918891b98cf7.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о пожаре на судне с россиянами у берегов Южной Кореи

19:30 17.11.2019
619
© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло в воскресенье у берегов Южной Кореи на грузовом судне Silver Way, на борту находились 13 россиян, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает портал Maritime Bulletin.
По его данным, пожар на судне, которое перевозило 2,5 тысячи тонн лесоматериалов, произошел приблизительно в 13.40 по местному времени (7.40 мск). Власти южнокорейского города Пхохан направили на место патрульные катера, команду пожарных и вертолет.
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
28 сентября, 09:32
СМИ: на борту загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне
Несмотря на то, что из-за дыма борьба с огнем была затруднена, к 20.16 по местному времени (14.16 мск) пожар был потушен. Отмечается, что судно направлялось из российского города Находка в южнокорейский Пусан.
021101
Обсудить 0
Южная КореяНаходкаВ мире
Рекомендуем
Телецентр Останкино в Москве
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре Останкино
Американская актриса и певица Ариана Гранде выступает на церемонии вручения премии American Music Awards
Ариана Гранде рассказала о проблемах со здоровьем
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся"
Парламентские выборы в Белоруссии
Голосование на парламентских выборах в Белоруссии завершилось
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В России прокомментировали передачу военных кораблей Украине
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии рассказала о бескультурных доверенных лицах кандидатов
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
Антиамериканские демонстрации проходят в Афинах
Употребление алкоголя
Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени
Парламентские выборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов
Фестиваль Ноябрьфест
"Ноябрьфест" стал лучшим гастрономическим событием России в 2019 году
Парламентские выборы в Белоруссии
Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 18.00 составила 70,72%
На КПП Станица Луганская в Донбассе
При переходе КПП в Донбассе умер мужчина
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР сообщили о десяти обстрелах со стороны силовиков с начала суток
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
08:34Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
08:19В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
08:18Около Сахалина ожидается шторм с волнами более четырех метров
08:05Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Лента новостейМолния