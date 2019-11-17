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РИА Новости

Украинские корабли на буксире покинули порт в Керчи

19:07 17.11.2019
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Три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года, вышли на буксире из порта в Керчи для дальнейшей передачи украинской стороне. Корабли передадут 18 ноября в нейтральных водах.
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Керченский проливКерчьУкраина
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