2019-11-17T19:07Z
2019-11-17T19:07Z
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РИА Новости
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Украинские корабли на буксире покинули порт в Керчи
Три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года, вышли на буксире из порта в Керчи для дальнейшей передачи украинской стороне. Корабли передадут 18 ноября в нейтральных водах.