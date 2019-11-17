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РИА Новости

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре Останкино

18:52 17.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелецентр "Останкино" в Москве
Телецентр Останкино в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке телецентра Останкино на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в телецентре Останкино по адресу: ул. Академика Королева, дом 12", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник ФСБ России
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По его словам, аналогичные угрозы также поступили в адрес дома культуры на улице Куусинена, школы-интерната №1 для обучения слепых на улице Мытищинская и жилого дома на улице Плещеева.
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Останкино (телецентр)МоскваПроисшествия
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