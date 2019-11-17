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РИА Новости

Антиамериканские демонстрации проходят в Афинах

18:47 17.11.2019
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Антиамериканские демонстрации проходят в Афинах в 46-ую годовщину восстания в Политехе против хунты "черных полковников" в 1973 году.
В 1973 году восстание студентов Политеха против военной хунты было жестоко подавлено, но оно привело к ее падению. Дата восстания отмечается ежегодно в течение трех дней. Жители Афин, политики возлагают цветы и венки к памятнику на территории Политеха. Завершают трехдневные мероприятия два шествия к американскому посольству. Греки обвиняют США в поддержке хунты в 1967-1974 годах, и традиционно в годовщину восстания студенты днем приходят к посольству США с окровавленным греческим флагом, а вечером проходит массовая демонстрация.
Несколько сот студентов принесли окровавленный греческий флаг к посольству США, спели национальный гимн Греции и разошлись. Сейчас началась массовая демонстрация в память о восстании. Демонстранты несут антиамериканские транспаранты и скандируют "Вон США, вон НАТО и их базы". Прямой репортаж с улиц Афин ведет Sputnik Греция.
Манифестация проходит при усиленных мерах безопасности. На улицах Афин уже с утра повсюду были размещены патрули полиции. Днем подходы к парламенту и американскому посольству были перекрыты полицейскими автобусами.
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Афинах, приуроченной к Дню Политехнио
Охраняют порядок пять тысяч полицейских, в том числе спецназ полиции, в небе барражирует вертолет, для наблюдения за ситуацией используются дроны. Такие меры безопасности приняты в связи с опасениями массовых беспорядков, которые могут устроить анархисты, недовольные последними действиями властей. В частности, правительство разрешило полиции входить для пресечения правонарушений на территорию университетов, которая после свержения военной хунты пользовалась правом "университетского убежища" и вход правоохранительным органам был запрещен.
Основные силы полиции сосредоточены в районе Экзархия, постоянно становящимся ареной столкновений анархистов и полицейских.
Посольство США 15 ноября, накануне массовых мероприятий, выпустило предупреждение американцам с советом не появляться вблизи акций массовых протестов возле дипмиссии США в Афинах и генконсульства в Салониках.
Яхты в порту Афин
14 ноября, 10:03
В марине на юге Афин загорелись две яхты
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АфиныСШАПроисшествияВ мире
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