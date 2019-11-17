Антиамериканские демонстрации проходят в Афинах

Манифестация проходит при усиленных мерах безопасности. На улицах Афин уже с утра повсюду были размещены патрули полиции. Днем подходы к парламенту и американскому посольству были перекрыты полицейскими автобусами.

Охраняют порядок пять тысяч полицейских, в том числе спецназ полиции, в небе барражирует вертолет, для наблюдения за ситуацией используются дроны. Такие меры безопасности приняты в связи с опасениями массовых беспорядков, которые могут устроить анархисты, недовольные последними действиями властей. В частности, правительство разрешило полиции входить для пресечения правонарушений на территорию университетов, которая после свержения военной хунты пользовалась правом "университетского убежища" и вход правоохранительным органам был запрещен.