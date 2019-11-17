Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся"

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

© AP Photo / Evan Vucci Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

"Господин председатель, ... вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!" - написал он в воскресенье в своем твиттере

Трамп также прокомментировал недавнее сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), где его оппонента-демократа Джо Байдена назвали "бешеной собакой".

"Джо Байден может быть сонным и очень тормозным, но он не "бешеная собака". Он лучше этого, но только я тот единственный человек, который может привести вас туда, где вам надо быть", - написал президент США.

Ранее посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган предложил провести переговоры США-КНДР в декабре.

Южнокорейское Национальное агентство разведки (NIS) заявляло, что по его данным, рабочие переговоры и саммит США-КНДР на высшем уровне могут состояться в декабре.