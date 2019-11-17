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РИА Новости

Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся"

18:43 17.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНДР Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по денуклеаризации и пообещал, что они скоро увидятся.
"Господин председатель, ... вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!" - написал он в воскресенье в своем твиттере.
Трамп также прокомментировал недавнее сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), где его оппонента-демократа Джо Байдена назвали "бешеной собакой".
"Джо Байден может быть сонным и очень тормозным, но он не "бешеная собака". Он лучше этого, но только я тот единственный человек, который может привести вас туда, где вам надо быть", - написал президент США.
Ранее посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган предложил провести переговоры США-КНДР в декабре.
Южнокорейское Национальное агентство разведки (NIS) заявляло, что по его данным, рабочие переговоры и саммит США-КНДР на высшем уровне могут состояться в декабре.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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