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РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии рассказала о бескультурных доверенных лицах кандидатов

18:23 17.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийГлава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина пожаловалась на бескультурных доверенных лиц кандидатов в депутаты и на травлю в отношении членов избирательных комиссий.
Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек. В воскресенье участки для голосования работают с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). По последним данным ЦИК, явка на выборах составляет 63,73%.
"Эти факты, скорее, свидетельствуют даже не о нарушении закона... незнании закона, это - полное отсутствие собственной внутренней культуры. Бескультурье этих граждан - вот и поведение такое. Думаю, они точно так же ведут себя на кухне с женой", - сказала Ермошина журналистам в воскресенье в Минске.
Она рассказала, что, например, сегодня стало известно, что председателя избирательной комиссии из Могилева "травят тем, что расклеили некие листовки среди ее соседей, в которых обвиняют ее в нарушении избирательного законодательства, то есть подрывают деловую репутацию, честь, достоинство человека в кругу соседей".
"Знаю, что был случай в Бобруйске: регистрация кандидата была отмена в связи с тем, что его доверенные лица угрожали избирательным комиссиям тем, что напоминали об уголовной ответственности, (говорили) "вас посадят", - продолжила она.
Парламентские выборы в Белоруссии
Вчера, 17:33
Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 16.00 составила 63,65%
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Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииМинскВ мире
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