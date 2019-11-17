Глава ЦИК Белоруссии рассказала о бескультурных доверенных лицах кандидатов

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина пожаловалась на бескультурных доверенных лиц кандидатов в депутаты и на травлю в отношении членов избирательных комиссий.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек. В воскресенье участки для голосования работают с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). По последним данным ЦИК , явка на выборах составляет 63,73%.

"Эти факты, скорее, свидетельствуют даже не о нарушении закона... незнании закона, это - полное отсутствие собственной внутренней культуры. Бескультурье этих граждан - вот и поведение такое. Думаю, они точно так же ведут себя на кухне с женой", - сказала Ермошина журналистам в воскресенье в Минске.

Она рассказала, что, например, сегодня стало известно, что председателя избирательной комиссии из Могилева "травят тем, что расклеили некие листовки среди ее соседей, в которых обвиняют ее в нарушении избирательного законодательства, то есть подрывают деловую репутацию, честь, достоинство человека в кругу соседей".