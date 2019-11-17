В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

Столкновения протестующих с полицией в Гонконге

ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост возле кампуса Политического университета, говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.

"Пламя падало даже на дорогу под мостом, создавая угрозу безопасности всем, кто находился в округе. Участники массовых беспорядков также бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских, чтобы помешать операции по разгону", - говорится в заявлении.

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.

Полиция вновь призвала всех немедленно покинуть район Политехнического университета, подчеркнув, что любой, кто пройдет на территорию кампуса и будет содействовать участникам массовых беспорядков рискует совершить преступление, квалифицируемое как "участие в массовых беспорядках".

В воскресенье на территории Политехнического университета Гонконга на протяжении многих часов продолжались столкновения между протестующими студентами и полицией.

В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и начали оккупировать кампусы университетов.

Ранее департамент образования Гонконга объявил, что из соображений безопасности все учебные заведения в понедельник по-прежнему будут закрыты.

Гонконг уже несколько день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей, мостов.