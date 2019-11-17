В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Радикально настроенные антиправительственные демонстранты в Гонконге подожгли мост возле кампуса Политического университета, говорится в заявлении полиции.
Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
"Пламя падало даже на дорогу под мостом, создавая угрозу безопасности всем, кто находился в округе. Участники массовых беспорядков также бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских, чтобы помешать операции по разгону", - говорится в заявлении.
Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков.
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Полиция вновь призвала всех немедленно покинуть район Политехнического университета, подчеркнув, что любой, кто пройдет на территорию кампуса и будет содействовать участникам массовых беспорядков рискует совершить преступление, квалифицируемое как "участие в массовых беспорядках".
В воскресенье на территории Политехнического университета Гонконга на протяжении многих часов продолжались столкновения между протестующими студентами и полицией.
В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и начали оккупировать кампусы университетов.
Ранее департамент образования Гонконга объявил, что из соображений безопасности все учебные заведения в понедельник по-прежнему будут закрыты.
Гонконг уже несколько день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей, мостов.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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