"Ноябрьфест" стал лучшим гастрономическим событием России в 2019 году

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крымский фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест" получил первое место в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2019 года, сообщает пресс-служба мероприятия.

"Это заслуженная награда команды минкурортов, крымских виноделов и рестораторов, и еще один аргумент в пользу развития гастрономического и событийного туризма в Крыму", — цитирует пресс-служба слова министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

По его словам, в этом году на фестиваль приехали не только крымчане, но и гости из 118 городов материковой части России, а также из-за рубежа — из Украины, Беларуси, Казахстана и Грузии. Всего около 12 тысяч человек.

"Ноябрьфест" проводился в Крыму в третий раз. В этом году он проходил с 1 по 3 ноября, ключевые мероприятия главного дня — 2 ноября — состоялись на территории "Массандры", одного из старейших винзаводов полуострова.

Всего на Национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 года было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны, в финал вышли 262 проекта из 60 регионов.