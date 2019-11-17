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РИА Новости

"Ноябрьфест" стал лучшим гастрономическим событием России в 2019 году

18:17 17.11.2019 (обновлено: 18:18 17.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФестиваль "Ноябрьфест"
Фестиваль Ноябрьфест
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крымский фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест" получил первое место в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2019 года, сообщает пресс-служба мероприятия.
"Это заслуженная награда команды минкурортов, крымских виноделов и рестораторов, и еще один аргумент в пользу развития гастрономического и событийного туризма в Крыму", — цитирует пресс-служба слова министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.
По его словам, в этом году на фестиваль приехали не только крымчане, но и гости из 118 городов материковой части России, а также из-за рубежа — из Украины, Беларуси, Казахстана и Грузии. Всего около 12 тысяч человек.
"Ноябрьфест" проводился в Крыму в третий раз. В этом году он проходил с 1 по 3 ноября, ключевые мероприятия главного дня — 2 ноября — состоялись на территории "Массандры", одного из старейших винзаводов полуострова.
Всего на Национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 года было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны, в финал вышли 262 проекта из 60 регионов.
Национальная премия Russian Event Awards — главная отечественная профессиональная коммуникационная площадка в сфере развития событийного туризма. Проходит при поддержке Федерального агентства по туризму.
Фестиваль Ноябрьфест
3 ноября, 08:00Культура
Море, солнце и вино. Что ели, а главное, что пили на "Ноябрьфесте" в Крыму
1702004
ТуризмСтиль жизниНовости культурыВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Крым
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