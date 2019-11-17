В Париже из-за "желтых жилетов" закрыли универмаг Galeries Lafayette

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Парижский торговый центр Galeries Lafayette закрылся до понедельника из-за акции "желтых жилетов" в годовщину Парижский торговый центр Galeries Lafayette закрылся до понедельника из-за акции "желтых жилетов" в годовщину протестов , сообщает газета Parisien

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

В воскресенье, по данным агентства Франс Пресс , на улицы Парижа вышло около 200 "желтых жилетов".

Издание Parisien отмечает, что часть участников акции, которая проходила у универмага, проникла внутрь, несмотря на большее количество полицейских в округе. Протестующие собрались на третьем этаже торгового центра. Там "желтые жилеты" скандировали антикапиталистические лозунги, но в целом их акция проходила мирно.

В 13.40 (15.40 мск) полиция начала эвакуацию из универмага. Тогда в нем осталось лишь 23 участника акции, которые требовали, чтобы работникам торгового центра оплатили день в полном объеме. В 14.00 (16.00 мск) они провели голосование и решили спокойно покинуть здание.

Газета подчеркивает, что магазин будет закрыт до понедельника.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в ходе субботник протестов "желтых жилетов" власти задержали 264 человека, из них 173 - в Париже. Всего на улицы по всей стране вышло 28 тысяч человек, как ранее уточняло МВД.