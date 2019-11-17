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РИА Новости

В Париже из-за "желтых жилетов" закрыли универмаг Galeries Lafayette

17:55 17.11.2019
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© REUTERS / Charles PlatiauУчастник демонстрации по случаю первой годовщины движения "Желтые жилеты" в Париже
Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Парижский торговый центр Galeries Lafayette закрылся до понедельника из-за акции "желтых жилетов" в годовщину протестов, сообщает газета Parisien.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
В воскресенье, по данным агентства Франс Пресс, на улицы Парижа вышло около 200 "желтых жилетов".
Издание Parisien отмечает, что часть участников акции, которая проходила у универмага, проникла внутрь, несмотря на большее количество полицейских в округе. Протестующие собрались на третьем этаже торгового центра. Там "желтые жилеты" скандировали антикапиталистические лозунги, но в целом их акция проходила мирно.
Гнев и ярость Франции: ровно год «желтые жилеты» выходят на акцию протестов
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Гнев и ярость Франции: ровно год "желтые жилеты" выходят на акцию протестовУже год французы выходят на митинг "желтых жилетов". На первую акцию протестов 17 ноября 2018 года собралось более 280 тысяч человек. Демонстранты выступают против повышения налогов и призывают правительство Франции провести масштабные реформы.
В 13.40 (15.40 мск) полиция начала эвакуацию из универмага. Тогда в нем осталось лишь 23 участника акции, которые требовали, чтобы работникам торгового центра оплатили день в полном объеме. В 14.00 (16.00 мск) они провели голосование и решили спокойно покинуть здание.
Газета подчеркивает, что магазин будет закрыт до понедельника.
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже. 1 июня 2019
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Протестное движение "желтых жилетов" во Франции
Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в ходе субботник протестов "желтых жилетов" власти задержали 264 человека, из них 173 - в Париже. Всего на улицы по всей стране вышло 28 тысяч человек, как ранее уточняло МВД.
Корреспондент РИА Новости передавал с места событий, что в субботу днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ и дымовые шашки.
Полиция во время демонстрации по случаю первой годовщины движения желтых жилетов в Париже
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В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
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"Желтые жилеты"Акции протеста в ПарижеФранцияПарижВ мире
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