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РИА Новости

Власти утвердили стоимость абонементов для поездок на МЦД

17:36 17.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектропоезд "Иволга" 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Москвы и Московской области утвердили типы и стоимость абонементов для поездок на Московских центральных диаметрах, пассажиры зоны "Пригород" смогут воспользоваться абонементами на сутки, трое суток, 30, 90 и 365 дней, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили типы и стоимость абонементов для проезда в зоне "Пригород" на Московских центральных диаметрах. Благодаря этим абонементам, записанным на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка", пассажиры смогут ездить в пределах станций Одинцово-Лобня, Нахабино-Подольск с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, а также передвигаться на наземном транспорте в Москве",- говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться абонементами на сутки, трое суток, 30, 90 и 365 дней.
"Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться абонементами на 1 сутки (285 рублей), 3 суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24450 рублей). Эти абонементы необходимо будет записать на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка"",- говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом для выезда в "Дальнюю" зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо будет приобретать существующий пригородный абонемент, либо оплачивать всю поездку "Кошельком" карты "Тройка".
Также отмечается, что абонементы МЦД будут значительно выгоднее железнодорожных абонементов.
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"Так, текущая стоимость абонемента на ж/д на 30 суток с учетом стоимости абонемента на метро на 30 суток от станции Долгопрудная сейчас стоит 3720 рублей, а на МЦД будет стоить 2570 рублей. Таким образом экономия составит более 30%",- отметили в пресс-службе.
В пресс-службе также напомнили, что разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" или "Тройка-Стрелка" в 2019 году будет стоить 45 рублей с возможностью бесплатной пересадки на метро и МЦК.
Оплатить проезд на МЦД также можно будет банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и МИР и гаджетами с функцией Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Одна поездка в зоне "Центральная" с бесплатной пересадкой на метро и МЦК при этом будет стоить 42 рубля, а в/от зону "Пригород" - 49 рублей.
Также отмечается, что уже утверждены категории жителей Московской области, которые смогут бесплатно ездить на МЦД, метро и МЦК: это лица, получающие пенсию, не достигшие возраста 60 лет, за исключением лиц, имеющих в право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве, это один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет. Также бесплатно смогут ездить лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет, имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве.
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Ранее были утверждены тарифы для проезда в зоне "Центральная" в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Стоимость разовой поездки на МЦД в пределах "Центральной" зоны будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта (метро, МЦК, автобус, троллейбус, трамвай и электробус) – по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" - 38 рублей. В нее также входит бесплатная пересадка на метро и МЦК.
"Помимо этого, в "Центральной" зоне будут действовать все существующие абонементы метро, которые записываются на "Тройку". Согласно тарифному меню 2019 года – это билеты на 60 поездок (1900 рублей), 1 сутки (230 рублей), 3 суток (438 рублей), 30 дней (2170 рублей), 90 дней (5430 рублей) и 365 дней (19500 рублей)",- говорится в сообщении.
"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД при оплате по карте "Тройка". Оплатить проезд картой "Тройка" или "Тройка-Стрелка" в "Дальней" зоне можно до станций Кубинка, Дмитров, Чехов, Новоиерусалимская. Для проезда дальше этих станций необходимо купить билет в кассе.
Проект Московских центральных диаметров - это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть. Он предполагает строительство пяти диаметров. В конце ноября запустят первые две линии - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". На МЦД будут действовать три тарифные зоны - "Центральная", "Пригород" и "Дальняя".
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Московские центральные диаметры (МЦД)Департамент транспорта г. МосквыМоскваМосковская областьОбщество
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