Власти утвердили стоимость абонементов для поездок на МЦД

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Власти Москвы и Московской области утвердили типы и стоимость абонементов для поездок на Власти Москвы и Московской области утвердили типы и стоимость абонементов для поездок на Московских центральных диаметрах , пассажиры зоны "Пригород" смогут воспользоваться абонементами на сутки, трое суток, 30, 90 и 365 дней, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили типы и стоимость абонементов для проезда в зоне "Пригород" на Московских центральных диаметрах. Благодаря этим абонементам, записанным на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка", пассажиры смогут ездить в пределах станций Одинцово-Лобня, Нахабино-Подольск с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, а также передвигаться на наземном транспорте в Москве",- говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться абонементами на сутки, трое суток, 30, 90 и 365 дней.

"Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться абонементами на 1 сутки (285 рублей), 3 суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24450 рублей). Эти абонементы необходимо будет записать на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка"",- говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом для выезда в "Дальнюю" зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо будет приобретать существующий пригородный абонемент, либо оплачивать всю поездку "Кошельком" карты "Тройка".

Также отмечается, что абонементы МЦД будут значительно выгоднее железнодорожных абонементов.

"Так, текущая стоимость абонемента на ж/д на 30 суток с учетом стоимости абонемента на метро на 30 суток от станции Долгопрудная сейчас стоит 3720 рублей, а на МЦД будет стоить 2570 рублей. Таким образом экономия составит более 30%",- отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" или "Тройка-Стрелка" в 2019 году будет стоить 45 рублей с возможностью бесплатной пересадки на метро и МЦК.

Оплатить проезд на МЦД также можно будет банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и МИР и гаджетами с функцией Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Одна поездка в зоне "Центральная" с бесплатной пересадкой на метро и МЦК при этом будет стоить 42 рубля, а в/от зону "Пригород" - 49 рублей.

Также отмечается, что уже утверждены категории жителей Московской области, которые смогут бесплатно ездить на МЦД, метро и МЦК: это лица, получающие пенсию, не достигшие возраста 60 лет, за исключением лиц, имеющих в право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве, это один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет. Также бесплатно смогут ездить лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет, имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве.

Ранее были утверждены тарифы для проезда в зоне "Центральная" в пределах станций: МЦД-1 – Марк – Сетунь, МЦД-2 – Волоколамская – Остафьево. Стоимость разовой поездки на МЦД в пределах "Центральной" зоны будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта (метро, МЦК, автобус, троллейбус, трамвай и электробус) – по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" - 38 рублей. В нее также входит бесплатная пересадка на метро и МЦК.

"Помимо этого, в "Центральной" зоне будут действовать все существующие абонементы метро, которые записываются на "Тройку". Согласно тарифному меню 2019 года – это билеты на 60 поездок (1900 рублей), 1 сутки (230 рублей), 3 суток (438 рублей), 30 дней (2170 рублей), 90 дней (5430 рублей) и 365 дней (19500 рублей)",- говорится в сообщении.

"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД при оплате по карте "Тройка". Оплатить проезд картой "Тройка" или "Тройка-Стрелка" в "Дальней" зоне можно до станций Кубинка, Дмитров, Чехов, Новоиерусалимская. Для проезда дальше этих станций необходимо купить билет в кассе.

Проект Московских центральных диаметров - это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть. Он предполагает строительство пяти диаметров. В конце ноября запустят первые две линии - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". На МЦД будут действовать три тарифные зоны - "Центральная", "Пригород" и "Дальняя".