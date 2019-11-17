Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 16.00 составила 63,65%

"Я могу сказать, что на 16 часов в Республике Беларусь проголосовали более 60% избирателей - 63,65%", - сказала Ермошина на пресс-конференции.

Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).

Семнадцатого ноября в Белоруссии время работы участков для голосования - с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Кроме того, с 12 по 16 ноября по всей стране проводилось досрочное голосование.