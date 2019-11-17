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РИА Новости

Явка на парламентских выборах в Белоруссии на 16.00 составила 63,65%

17:33 17.11.2019 (обновлено: 20:50 17.11.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Явка на выборах в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) по состоянию на 16.00 (совпадает с московским) составила 63,65%, сказала глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
"Я могу сказать, что на 16 часов в Республике Беларусь проголосовали более 60% избирателей - 63,65%", - сказала Ермошина на пресс-конференции.
Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.
Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.
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В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).
Семнадцатого ноября в Белоруссии время работы участков для голосования - с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Кроме того, с 12 по 16 ноября по всей стране проводилось досрочное голосование.
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