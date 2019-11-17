В Белоруссии уже избрали более половины депутатов нижней палаты парламента

Мужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Более половины депутатов в Палату представителей Более половины депутатов в Палату представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) уже избраны, сообщила глава ЦИК страны Лидия Ермошина

"Шестьдесят один депутат. Следовательно, более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны, поскольку половина, как вы знаете, это 55 человек", - сказал Ермошина на пресс-конференции.

При этом явка в Витебской области составила - 68,56%, Гомельской области - 68,23%, Могилевской области – 70,32%. В Минской области явка составила 65,06%, в самом Минске - 51,77%. В свою очередь, в Брестской области явка составила 61,82%, в Гродненской области - 64,77%.

Как отметила Ермошина, в ряде областей выборы состоялись во всех избирательных округах. Она добавила, что выборы уже можно считать состоявшимися в Брестской, Гомельской и Минской областях, а также в Могилевской области. Таким образом, выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись уже в четырех из семи регионов.

"Что касается закрытых участков для голосования, то закончили голосование целиком следующие участки: в Брестской области 36 из 36, в Витебской области 26 из 26, в Гомельской 41 из 41, Гродненская (область) - 40 из 42, то есть не все еще. Минская область пока не передала, она показывает цифру 31 из 43, Могилевская (область) - 36 из 36, город Минск - 30 из 31", - добавила глава ЦИК Белоруссии.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.

Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).