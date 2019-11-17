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РИА Новости

В Белоруссии уже избрали более половины депутатов нижней палаты парламента

17:28 17.11.2019 (обновлено: 17:57 17.11.2019)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоМужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019
Мужчина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в селе Колодищи под Минском, Беларусь. 17 ноября 2019
© РИА Новости / Виктор Толочко
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Более половины депутатов в Палату представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) уже избраны, сообщила глава ЦИК страны Лидия Ермошина.
"Шестьдесят один депутат. Следовательно, более 50% депутатов нижней палаты парламента уже избраны, поскольку половина, как вы знаете, это 55 человек", - сказал Ермошина на пресс-конференции.
При этом явка в Витебской области составила - 68,56%, Гомельской области - 68,23%, Могилевской области – 70,32%. В Минской области явка составила 65,06%, в самом Минске - 51,77%. В свою очередь, в Брестской области явка составила 61,82%, в Гродненской области - 64,77%.
Как отметила Ермошина, в ряде областей выборы состоялись во всех избирательных округах. Она добавила, что выборы уже можно считать состоявшимися в Брестской, Гомельской и Минской областях, а также в Могилевской области. Таким образом, выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись уже в четырех из семи регионов.
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"Что касается закрытых участков для голосования, то закончили голосование целиком следующие участки: в Брестской области 36 из 36, в Витебской области 26 из 26, в Гомельской 41 из 41, Гродненская (область) - 40 из 42, то есть не все еще. Минская область пока не передала, она показывает цифру 31 из 43, Могилевская (область) - 36 из 36, город Минск - 30 из 31", - добавила глава ЦИК Белоруссии.
Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии на 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.
Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.
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В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).
Семнадцатого ноября в Белоруссии время работы участков для голосования - с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Кроме того, с 12 по 16 ноября по всей стране проводилось досрочное голосование.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019Лидия ЕрмошинаНациональное собрание БелоруссииБелоруссияВ мире
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