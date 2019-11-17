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РИА Новости

СМИ узнали, кто может сыграть женское воплощение Локи в сериале

23:20 17.11.2019
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© Фото : London LiveСофи Ди Мартино в интервью London live
Софи Ди Мартино в интервью London live
© Фото : London Live
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Британская актриса Софи Ди Мартино присоединилась к актерскому составу сериала "Локи" для Disney+, и, возможно, сыграет женское воплощение бога хитрости и обмана, сообщает Deadline.
В предстоящем шоу, премьера которого запланирована на 2021 год, к своей роли вернется Том Хиддлстон. Режиссер проекта – Кейт Херрон ("Половое воспитание"), а сценарист – Майкл Уолдрон ("Рик и Морти").
По информации одного из источников, Ди Мартино ("Выжившие", "Чисто английское убийство") станет женским воплощением Локи, то есть фактически "поделит роль" с Хиддлстоном.
В фильме "Тор: Любовь и Гром" гендерная тематика тоже сыграет важную роль. Так Натали Портман вручат молот Тора, а Тесса Томпсон сыграет Валькирию, которая станет первым открытым представителем LGBT сообщества в киновселенной Marvel.
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХиддлстонНатали Портман
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