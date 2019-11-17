СМИ узнали, кто может сыграть женское воплощение Локи в сериале

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Британская актриса Софи Ди Мартино присоединилась к актерскому составу сериала "Локи" для Disney+, и, возможно, сыграет женское воплощение бога хитрости и обмана, . Британская актриса Софи Ди Мартино присоединилась к актерскому составу сериала "Локи" для Disney+, и, возможно, сыграет женское воплощение бога хитрости и обмана, сообщает Deadline.

В предстоящем шоу, премьера которого запланирована на 2021 год, к своей роли вернется Том Хиддлстон. Режиссер проекта – Кейт Херрон ("Половое воспитание"), а сценарист – Майкл Уолдрон ("Рик и Морти").

По информации одного из источников, Ди Мартино ("Выжившие", "Чисто английское убийство") станет женским воплощением Локи, то есть фактически "поделит роль" с Хиддлстоном.