Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T20:03Z
https://ria.ru/20191117/1561043107.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156104/60/1561046025_177:384:1302:1017_1036x0_80_0_0_f04b8a1fdea3e43ac0222ec9b23f038e.jpg
РИА Новости

В Тбилиси оппозиционеры перекрыли входы в парламент

17:14 17.11.2019 (обновлено: 20:03 17.11.2019)
12637
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
ТБИЛИСИ, 17 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры перекрыли все входы в парламент Грузии. Они протестуют в центре города и требуют отставки властей.

"Мы пикетировали все входы в здание, пусть завтра депутаты не приходят. Ключи у нас в руках, а это означает, что входа в здание нет. Призываем полицию не нарушать закон и не приступать к каким-либо действиям", — заявил политик Георгий Вашадзе.

Он призвал всех не расходиться, запастись теплой одеждой и "стоять до конца".
"Народ должен победить!" — заявил оппозиционер.
Вдоль здания парламента расставлены палатки, в которых протестующие планируют ночевать.
Нино Бурджанадзе во время пресс-конференции о политической ситуации в Грузии и предстоящих выборах главы государства
16 ноября, 16:03
Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"

Из-за чего начались протесты

Ранее парламент Грузии не смог принять поправки в Конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. После этого против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
Перед парламентом проходит митинг с участием около 20 оппозиционных сил, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.
МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
16 ноября, 14:16
Бурджанадзе опасается, что протесты в Грузии выльются в "нечто стихийное"
6711611675
Обсудить 29
МВД ГрузииТбилисиВ мире
Популярные комментарии
Да не смешите. Там летом мясорубка была, нашим пикетчикам и не снилось. А как в Париже и Лондоне не хотите - чтоб газиком и резиновыми пульками? А наши как ни старались провоцировать на камеру, только цирк получился.
17 ноября, 19:21
Ася Клячина
6931104
Попробовали бы они у нас пикетировать. Росгвардия и прочие их бы уже в больничку отправили.
17 ноября, 18:55
Александр
11411158
Рекомендуем
Флаги стран-участниц Нормандского формата
В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи "нормандской четверки"
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Полиция Гонконга пригрозила стрелять боевыми патронами по протестующим
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал "напряженку" с Россией по экономическим вопросам
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Демонстранты на площади в Праге 25 ноября 1989 года
Стало известно самое коварное оружие России против "бархатных революций"
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Здание МИД Польши
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В России прокомментировали передачу военных кораблей Украине
Употребление алкоголя
Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
08:34Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
08:19В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Лента новостейМолния