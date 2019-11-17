В Тбилиси оппозиционеры перекрыли входы в парламент

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019

ТБИЛИСИ, 17 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры перекрыли все входы в парламент Грузии. Они протестуют в центре города и требуют отставки властей.

"Мы пикетировали все входы в здание, пусть завтра депутаты не приходят. Ключи у нас в руках, а это означает, что входа в здание нет. Призываем полицию не нарушать закон и не приступать к каким-либо действиям", — заявил политик Георгий Вашадзе.

Он призвал всех не расходиться, запастись теплой одеждой и "стоять до конца".

"Народ должен победить!" — заявил оппозиционер.

Вдоль здания парламента расставлены палатки, в которых протестующие планируют ночевать.

Из-за чего начались протесты

Ранее парламент Грузии не смог принять поправки в Конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. После этого против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.

Перед парламентом проходит митинг с участием около 20 оппозиционных сил, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.