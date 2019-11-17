В Тбилиси оппозиционеры перекрыли входы в парламент

ТБИЛИСИ, 17 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры перекрыли все входы в парламент Грузии. Они протестуют в центре города и требуют отставки властей.
"Мы пикетировали все входы в здание, пусть завтра депутаты не приходят. Ключи у нас в руках, а это означает, что входа в здание нет. Призываем полицию не нарушать закон и не приступать к каким-либо действиям", — заявил политик Георгий Вашадзе.
Он призвал всех не расходиться, запастись теплой одеждой и "стоять до конца".
"Народ должен победить!" — заявил оппозиционер.
Вдоль здания парламента расставлены палатки, в которых протестующие планируют ночевать.
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Из-за чего начались протесты
Ранее парламент Грузии не смог принять поправки в Конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. После этого против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
Перед парламентом проходит митинг с участием около 20 оппозиционных сил, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.
МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.