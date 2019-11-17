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РИА Новости

В Крыму призвали Украину извлечь уроки из Керченской провокации

17:14 17.11.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанки рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей является наглядным примером к стремлению выстроить добрососедские отношения, при этом киевским властям стоит извлечь уроки из провокации в Керченском проливе и больше такого не допускать, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.
"Это правильный и выверенный жест на фоне других процессов, призванных постепенно восстановить добрососедские отношения между двумя братскими народами. Российская Федерация всегда демонстрировала Украине готовность к диалогу, к полноценному сотрудничеству. Мы надеемся, что это станет уроком для украинской стороны и больше никто не отдаст преступных приказов", - сказал Бобков.
По его мнению, передача кораблей позволит снять напряженность и конфликтность между двумя странами.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 сентября 2018
Вчера, 16:23
Поклонская прокомментировала передачу задержанных кораблей Украине
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в МИД с вопросом об условиях возврата Украине кораблей.
Крымский мост
Вчера, 14:28
Появились кадры прохода украинских кораблей под Крымским мостом
14002226
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Керченский проливВоенно-морские силы УкраиныВерховный Совет КрымаКрымРоссияВ мире
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