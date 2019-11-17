В Крыму призвали Украину извлечь уроки из Керченской провокации

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей является наглядным примером к стремлению выстроить добрососедские отношения, при этом киевским властям стоит извлечь уроки из провокации в Керченском проливе и больше такого не допускать, заявил РИА Новости вице-спикер Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей является наглядным примером к стремлению выстроить добрососедские отношения, при этом киевским властям стоит извлечь уроки из провокации в Керченском проливе и больше такого не допускать, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.

"Это правильный и выверенный жест на фоне других процессов, призванных постепенно восстановить добрососедские отношения между двумя братскими народами. Российская Федерация всегда демонстрировала Украине готовность к диалогу, к полноценному сотрудничеству. Мы надеемся, что это станет уроком для украинской стороны и больше никто не отдаст преступных приказов", - сказал Бобков.

По его мнению, передача кораблей позволит снять напряженность и конфликтность между двумя странами.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.