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РИА Новости

В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент

16:57 17.11.2019
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© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Тбилиси
Сотрудник полиции в Тбилиси
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Сотрудник полиции в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 17 ноя - РИА Новости. Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников. Против правительства объединились все оппозиционных силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. На данный момент перед зданием парламента проходит многотысячный митинг с участием около 20 оппозиционных сил, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.
"Призываю всех, у кого есть смелость, мы не расходимся и начинаем пикетировать парламент. У руководства больше нет легитимации", - заявил Вашадзе во время выступления на акции.
Он так же призвал правоохранителей не повторять разгон акции, который произошел летом этого года.
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