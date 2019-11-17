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РИА Новости

Премьер Чехии заявил, что не гордится своим коммунистическим прошлым

16:48 17.11.2019 (обновлено: 17:15 17.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 17 ноя — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш выразил сожаление, что был коммунистом в 1989 году. Об этом он рассказал на торжествах в Праге в связи с 30-летием начала "бархатной революции" в Чехословакии.
"Бархатная революция" в Чехословакии — бескровное свержение коммунистического режима с помощью прошедших в ноябре — декабре 1989 года уличных акций протеста и переговоров между лидерами диссидентов и правительством. В начале декабря 1989 года появилось переходное правительство из представителей оппозиции и коммунистов, а 29 декабря того же года лидер диссидентов Вацлав Гавел стал первым посткоммунистическим президентом республики.

"Поведение, отвага Вацлава Гавела в те дни были удивительными и вызывающими глубокое уважение. Я не был тогда в Чехословакии (Бабиш работал во внешнеторговой фирме в Марокко. — Прим. ред.). Как вы все знаете, я был коммунистом и совсем не горжусь этим. И у меня не было такого мужества и целеустремленности, как у Гавела", — сказал Бабиш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее премьер возложил букет цветов к памятнику на Национальном проспекте, где 17 ноября 1989 года полиция жестко разогнала мирную студенческую демонстрацию. Это послужило поводом для начала последующих уличных протестов по всей стране. О посещении Бабишем памятника заранее не сообщалось, поскольку год назад во время подобной церемонии, сразу после того как премьер возложил букет, один из присутствовавших пражан демонстративно выбросил его в урну.
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В субботу в Праге состоялся общенациональный митинг. По информации полиции, в нем участвовали около 250 тысяч человек. Выступающие на митинге призвали долларового миллиардера Бабиша разрешить конфликт интересов: избавиться от своего холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или покинуть пост премьера, дав ему для этого срок до конца года.
Кроме того, протестующие в очередной раз напомнили Бабишу, что суд в Словакии, откуда он родом, подтвердил его сотрудничество с органами госбезопасности.
В воскресенье Бабиш отмечает 30-летие "бархатной революции" вместе с премьерами стран Вышеградской четверки (помимо Чехии — Словакия, Польша и Венгрия), а также с главой бундестага Вольфгангом Шойбле. Сначала в Праге они участвовали в открытии выставки к юбилею, а затем все вместе отправятся в Братиславу. На границе Словакии и Австрии политики вспомнят о том, на какие испытания приходилось идти при социализме тем людям, которые пытались перебраться в поисках свободы на Запад.
Президент Чехии Милош Земан не примет в воскресенье участия в каких-либо торжественных акциях. По словам пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека, Земан посвятит этот день "тихим воспоминаниям о тех событиях, активным участником которых он был".
Демонстранты держат плакат Александра Дубчека. 23 ноября 1989
Вчера, 04:02
"Бархатная революция" 1989 года в Чехословакии
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Андрей БабишЧехословакияЧехияПрагаВ мире
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