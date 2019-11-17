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РИА Новости

Жители Тегерана сообщили о проблемах с интернетом

16:38 17.11.2019 (обновлено: 16:39 17.11.2019)
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 ноя - РИА Новости. Проблемы с интернетом уже почти сутки наблюдаются в Тегеране после принятого властями Ирана решения ввести квоты на бензин и повысить его стоимость с 15 ноября.
Трудности с выходом в сеть начались в субботу, подтвердили корреспонденту РИА Новости несколько человек. В тоже время мобильная связь работает нормально.
Ранее неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу интернета, сообщила о почти полном его отключении в Иране.
Подобная информация появилась после того, как в ряде иранских городов в пятницу вечером прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин, сообщений масштабных акциях в иранской столице не поступало, один из местных жителей накануне также рассказал, что Тегеран это не затронуло.
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