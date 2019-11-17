Жители Тегерана сообщили о проблемах с интернетом

Трудности с выходом в сеть начались в субботу, подтвердили корреспонденту РИА Новости несколько человек. В тоже время мобильная связь работает нормально.

Подобная информация появилась после того, как в ряде иранских городов в пятницу вечером прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин, сообщений масштабных акциях в иранской столице не поступало, один из местных жителей накануне также рассказал, что Тегеран это не затронуло.