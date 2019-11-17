Площадь пожаров в Абхазии увеличилась

СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Площадь пожаров в горах Площадь пожаров в горах Абхазии расширилась, акцент в тушении делается на населённые пункты в Кодорском ущелье и Гагрском районе, сообщили РИА Новости в МЧС республики

Сильный пожар был обнаружен 10 ноября в лесистой территории в районе Двуречья и высокогорного села Псху Сухумского района. Огнем было охвачено около 200 гектаров. С 16 ноября местным спасателям помогает вертолет Ми-8 МЧС России . За прошедшие сутки он совершил 29 сливов (1 слив - 5 тонн). В воскресенье утром в Абхазию вылетел самолет-амфибия Бе-200. Общая площадь лесных пожаров на территории Абхазии к утру воскресенья составляла порядка 11 тысяч гектаров.

"Площадь пожара расширилась. Сложно сказать, сколько горит. Вертолет сегодня сделал более 20 сливов - 11-12 сливов в районе села Цебельда в Кодорском ущелье. Остальное в Гагрском районе. Сейчас он заправляется и будет работать до темна. Акцент при тушении делаем на населённые пункты, где представляется большая опасность", - сказал РИА Новости замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян, который сейчас находится в Гагрском районе.

В данное время (15.24, совпадает с мск) самолёт Бе-200 тушит пожар на Сухумском перевале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

"Самолёт вмещает 15 тонн воды. Он отработал один рейс. Сейчас заправляется и выходит на второй рейс", - уточнил он, добавив, что заправка воды производится на море.