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РИА Новости

Площадь пожаров в Абхазии увеличилась

16:37 17.11.2019 (обновлено: 16:41 17.11.2019)
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© Фото : МЧС АбхазииПожары в высокогорной части Абхазии в ноябре 2019
Пожары в высокогорной части Абхазии в ноябре 2019
© Фото : МЧС Абхазии
СУХУМ, 17 ноя - РИА Новости. Площадь пожаров в горах Абхазии расширилась, акцент в тушении делается на населённые пункты в Кодорском ущелье и Гагрском районе, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
Сильный пожар был обнаружен 10 ноября в лесистой территории в районе Двуречья и высокогорного села Псху Сухумского района. Огнем было охвачено около 200 гектаров. С 16 ноября местным спасателям помогает вертолет Ми-8 МЧС России. За прошедшие сутки он совершил 29 сливов (1 слив - 5 тонн). В воскресенье утром в Абхазию вылетел самолет-амфибия Бе-200. Общая площадь лесных пожаров на территории Абхазии к утру воскресенья составляла порядка 11 тысяч гектаров.
"Площадь пожара расширилась. Сложно сказать, сколько горит. Вертолет сегодня сделал более 20 сливов - 11-12 сливов в районе села Цебельда в Кодорском ущелье. Остальное в Гагрском районе. Сейчас он заправляется и будет работать до темна. Акцент при тушении делаем на населённые пункты, где представляется большая опасность", - сказал РИА Новости замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян, который сейчас находится в Гагрском районе.
В данное время (15.24, совпадает с мск) самолёт Бе-200 тушит пожар на Сухумском перевале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.
"Самолёт вмещает 15 тонн воды. Он отработал один рейс. Сейчас заправляется и выходит на второй рейс", - уточнил он, добавив, что заправка воды производится на море.
Самолёт Бе-200 способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основные сферы применения: тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозки пассажиров и грузов. По ряду лётно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.
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