В Египте повесят главаря банды, напавшей на сотрудников МВД

КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Уголовный суд Уголовный суд Египта в воскресенье вынес смертный приговор Абдель Рахиму Мухаммеду Абдалле аль-Мисмари - главарю террористов, организовавших нападение на сотрудников египетских сил безопасности в 2017 году, сообщает новостной портал "Масрави"

Еще пять человек приговорили к пожизненному тюремному заключению, 11 подсудимых получили по 10-15 лет тюрьмы, 30 человек были оправданы.

В результате нападения, произошедшего в окрестностях Каира в пустынном районе эль-Вахат два года назад, погибли 16 сотрудников МВД Египта и были ранены еще 13.

Главарь организовавшей нападение террористической ячейки - гражданин Ливии Абдель Рахим Мухаммед Абдалла аль-Мисмари непосредственно участвовал в нападении и руководил боевиками. Он стал единственным из нападавших, кого египетским силовикам удалось взять живым. Вместе с аль-Мисмари на скамье подсудимых находились более сорока человек, которых считали причастными к этой и другим террористическим атакам.