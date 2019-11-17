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РИА Новости

В Египте повесят главаря банды, напавшей на сотрудников МВД

16:35 17.11.2019
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкПолиция Египта
Полиция Египта
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Полиция Египта. Архивное фото
КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Уголовный суд Египта в воскресенье вынес смертный приговор Абдель Рахиму Мухаммеду Абдалле аль-Мисмари - главарю террористов, организовавших нападение на сотрудников египетских сил безопасности в 2017 году, сообщает новостной портал "Масрави".
Еще пять человек приговорили к пожизненному тюремному заключению, 11 подсудимых получили по 10-15 лет тюрьмы, 30 человек были оправданы.
В результате нападения, произошедшего в окрестностях Каира в пустынном районе эль-Вахат два года назад, погибли 16 сотрудников МВД Египта и были ранены еще 13.
Главарь организовавшей нападение террористической ячейки - гражданин Ливии Абдель Рахим Мухаммед Абдалла аль-Мисмари непосредственно участвовал в нападении и руководил боевиками. Он стал единственным из нападавших, кого египетским силовикам удалось взять живым. Вместе с аль-Мисмари на скамье подсудимых находились более сорока человек, которых считали причастными к этой и другим террористическим атакам.
В Египте смертная казнь, как правило, производится через повешение.
Сотрудники полиции Египта
8 июня, 11:49
На Синае ликвидировали экстремистов, причастных к нападению на полицейских
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