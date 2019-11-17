Студенчество всегда было драйвером изменений на Украине, заявил Зеленский

"Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой революции на граните (1990 год – ред.), которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая революцией Достоинства (2013-2014 года – ред.)", - написал Зеленский в Facebook.

Украинский президент подчеркнул, что в современно мире можно реализовать себя в любой точке планеты, но для "государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине".

"Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну. Верю, нам с вами это по силам", - добавил Зеленский.