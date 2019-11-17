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РИА Новости

Студенчество всегда было драйвером изменений на Украине, заявил Зеленский

16:34 17.11.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежь с Международным днем студентов и отметил, что именно студенчество всегда было драйвером изменений на Украине.
"Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой революции на граните (1990 год – ред.), которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая революцией Достоинства (2013-2014 года – ред.)", - написал Зеленский в Facebook.
Украинский президент подчеркнул, что в современно мире можно реализовать себя в любой точке планеты, но для "государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине".
"Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну. Верю, нам с вами это по силам", - добавил Зеленский.
Семнадцатого ноября отмечается Международный день студентов.
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