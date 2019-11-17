Лукашенко считает, что Москва могла бы бесплатно передавать Минску оружие

МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что "люди в России" поняли бы, если бы Москва передавала Минску оружие бесплатно или в аренду. Так он прокомментировал ситуацию с поставкой из России истребителей СУ-30СМ.

Отвечая на упреки СМИ, что Минск хотел получить самолеты бесплатно, глава государства подчеркнул, что "ничего бесплатно" не хочет, нужна только "приемлемая цена".

Лукашенко подчеркнул, Белоруссия не нахлебница и не хочет ею быть. Также он рассказал о тратах на содержание в республике двух российских военных объектов, но не стал называть конкретные цифры. Кроме того, он упомянул затраты на содержание общей системы противовоздушной обороны.

"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать даже не в Беларуси, а в странах НАТО. Представьте, какие это затраты", — сказал глава государства.

Лукашенко также прокомментировал сообщения СМИ о том, что хочет пересмотреть союзный договор об охране госграницы, чтобы получить больше денег.

"Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", — отметил он.

"Мы у них (у России. — Прим. ред.) денег не просили (в рамках сотрудничества в военной сфере. — Прим. ред.). Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники", — сказал белорусский лидер.

Он рассказал, что пять-семь лет назад Белоруссия представила цифры своих затрат и сравнение показало, что "никто никому не должен".

"А сейчас ситуация (с региональной безопасностью. — Прим. ред.) еще больше обострилась. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем, может, и мы когда-нибудь вам пригодимся", — отметил президент.

При этом он заявил, что Минск не будет инициатором выставления взаимных счетов с Россией.