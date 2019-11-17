Лукашенко считает, что Москва могла бы бесплатно передавать Минску оружие

МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что "люди в России" поняли бы, если бы Москва передавала Минску оружие бесплатно или в аренду. Так он прокомментировал ситуацию с поставкой из России истребителей СУ-30СМ.
Отвечая на упреки СМИ, что Минск хотел получить самолеты бесплатно, глава государства подчеркнул, что "ничего бесплатно" не хочет, нужна только "приемлемая цена".
Лукашенко подчеркнул, Белоруссия не нахлебница и не хочет ею быть. Также он рассказал о тратах на содержание в республике двух российских военных объектов, но не стал называть конкретные цифры. Кроме того, он упомянул затраты на содержание общей системы противовоздушной обороны.
"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать даже не в Беларуси, а в странах НАТО. Представьте, какие это затраты", — сказал глава государства.
Лукашенко также прокомментировал сообщения СМИ о том, что хочет пересмотреть союзный договор об охране госграницы, чтобы получить больше денег.
"Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", — отметил он.
"Мы у них (у России. — Прим. ред.) денег не просили (в рамках сотрудничества в военной сфере. — Прим. ред.). Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники", — сказал белорусский лидер.
Он рассказал, что пять-семь лет назад Белоруссия представила цифры своих затрат и сравнение показало, что "никто никому не должен".
"А сейчас ситуация (с региональной безопасностью. — Прим. ред.) еще больше обострилась. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем, может, и мы когда-нибудь вам пригодимся", — отметил президент.
При этом он заявил, что Минск не будет инициатором выставления взаимных счетов с Россией.
"Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо — посчитаем. Это стоит недешево... Хорошо, давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Я считаю, это не наш путь: мы родные, близкие (народы. — Прим. ред.), нам нечего делить", — подчеркнул Лукашенко.
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