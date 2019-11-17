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РИА Новости

Лукашенко считает, что Москва могла бы бесплатно передавать Минску оружие

16:30 17.11.2019 (обновлено: 23:46 17.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
© Sputnik
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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что "люди в России" поняли бы, если бы Москва передавала Минску оружие бесплатно или в аренду. Так он прокомментировал ситуацию с поставкой из России истребителей СУ-30СМ.
Отвечая на упреки СМИ, что Минск хотел получить самолеты бесплатно, глава государства подчеркнул, что "ничего бесплатно" не хочет, нужна только "приемлемая цена".
Танк Т-72. Белоруссия
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Лукашенко подчеркнул, Белоруссия не нахлебница и не хочет ею быть. Также он рассказал о тратах на содержание в республике двух российских военных объектов, но не стал называть конкретные цифры. Кроме того, он упомянул затраты на содержание общей системы противовоздушной обороны.

"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать даже не в Беларуси, а в странах НАТО. Представьте, какие это затраты", — сказал глава государства.

Лукашенко также прокомментировал сообщения СМИ о том, что хочет пересмотреть союзный договор об охране госграницы, чтобы получить больше денег.
"Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", — отметил он.
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"Мы у них (у России. — Прим. ред.) денег не просили (в рамках сотрудничества в военной сфере. — Прим. ред.). Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники", — сказал белорусский лидер.
Он рассказал, что пять-семь лет назад Белоруссия представила цифры своих затрат и сравнение показало, что "никто никому не должен".
"А сейчас ситуация (с региональной безопасностью. — Прим. ред.) еще больше обострилась. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем, может, и мы когда-нибудь вам пригодимся", — отметил президент.
При этом он заявил, что Минск не будет инициатором выставления взаимных счетов с Россией.
"Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо — посчитаем. Это стоит недешево... Хорошо, давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Я считаю, это не наш путь: мы родные, близкие (народы. — Прим. ред.), нам нечего делить", — подчеркнул Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Друг России с большой ложкой с переду и с ножом за спиной.
17 ноября, 16:50
сергей карпухин
10330008
Да не надо нам ни с кем объединяться! Ни с белорусией, ни еще с кем то. Только все грозят. Или дайте денег или мы к США перейдем. Свой народ надо кормить и уважать!
17 ноября, 18:19
dd.rwk
7800005
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