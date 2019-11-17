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РИА Новости

На торгах в Москве картину Шагала продали за десять миллионов рублей

16:26 17.11.2019 (обновлено: 17:23 17.11.2019)
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© Фото : Аукционный дом и художественная галерея ЛитфондКартина Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак"
Картина Марка Шагала Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак
© Фото : Аукционный дом и художественная галерея Литфонд
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Картина Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" продана на торгах за 10 миллионов рублей при стартовой цене в 1 рубль, сообщила пресс-служба Аукционного дома "Литфонд".
Торги в "Литфонде" прошли накануне.
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"В ходе аукциона произведение Шагала было продано за 10 млн рублей. Согласно условиям этих торгов, эстимейт лота составлял 1 рубль, а до начала аукциона принимались заочные ставки", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба, подлинность картины 1926 года подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала.
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КультураАукционный дом "Литфонд"МоскваМарк Шагал
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