На торгах в Москве картину Шагала продали за десять миллионов рублей

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Картина Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" продана на торгах за 10 миллионов рублей при стартовой цене в 1 рубль, сообщила пресс-служба Аукционного дома "Литфонд".
Торги в "Литфонде" прошли накануне.
"В ходе аукциона произведение Шагала было продано за 10 млн рублей. Согласно условиям этих торгов, эстимейт лота составлял 1 рубль, а до начала аукциона принимались заочные ставки", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба, подлинность картины 1926 года подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала.