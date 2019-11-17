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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Затулин рассказал, почему Варфоломею нельзя доверять судьбу православия

16:28 17.11.2019 (обновлено: 16:34 17.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 17 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии по международным делам Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы РФ Константин Затулин считает, что Константинопольский патриарх Варфоломей пытался выдачей томоса об "автокефалии" "новой церкви" Украины повысить свою роль в православном мире, но недопустимо доверять ему судьбу православия.
"Одним из мотивов для патриарха Варфоломея было повысить свою роль, значимость в православном мире. То есть, это очевидно. Мы не считаем, что следует доверять судьбы православия во всем мире в общем патриарху, который находится в достаточно зависимом положении в неправославной стране с минимальным числом, по сравнению с другими поместными церквями, верующих, которых он окормляет. И конечно, мы будем отстаивать свою самостоятельность и все остальное", - сказал Затулин российским журналистам в Афинах, где проходил секретариат Межпарламентской ассамблеи.
При этом, по его словам, речь идет и "об элементарном соблазне заполучить чужое, расширить свое влияние, влезть в чужие дела и так далее".
По его мнению, раскол на Украине провалился, но в тот момент, когда это стало ясно, "пришла помощь из-за рубежа" в лице Элладской православной церкви.
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Свидетельствами провала раскола он назвал свары между Филаретом и Думенко, неприятие прихожанами отъема храмов и ситуации в целом, а также то, что "главный протагонист раскола" Петр Порошенко, который строил на этом всю свою избирательную кампанию, провалился на президентский выборах.
"И в тот момент, когда на Украине сам раскол оказался под угрозой, новая эта православная церковь оказалась под угрозой того, что она не состоится, в этот момент снова пришла помощь из-за рубежа. Элладская церковь под влиянием давления на нее, главным образом со стороны американцев и патриарха Варфоломея, приняла это одиозное решение, что надо приветствовать новоявленного патриарха "православной церкви Украины", - сказал Затулин.
Он с сожалением отметил и решение патриарха Александрийского, папы всей Африки Феодора II поминать Епифания Думенко.
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Затулин рассказал, что на мероприятии секретариата МАП в октябре прошлого года в Каире он пояснил греческим коллегам опасность раскола. "И в качестве аргумента я сказал – представьте себе, сколько государств в Африке, и в них стали бы создаваться без его разрешения (патриарха Феодора) отдельные, самостоятельные, не подчиняющиеся ему православные церкви. Под лозунгом – раз есть страна, значит должна быть и национальная церковь. А сегодня патриарх Феодор соскользнул вот в эту ловушку, связанную с поминанием раскольников на Украине", - сказал Затулин.
По его словам, в ответ припоминают отказ РПЦ поехать на Критский собор 2016 года.
"Мы разъясняем, ссылаемся, а нам в лучшем случае рассказывают: "Ну да, раскол это нехорошо, но вы понимаете, мы же должны поддержать патриарха Вселенского. А почему вы не приехали на Крит?". Может быть, мы, рискну сказать, и зря не приехали на Крит. Но очевидно, что если даже это была ошибка, то нельзя ее перекрывать еще большей ошибкой, которая даже не ошибка, а злоумышление уже не просто против совместного общения церквей православных, единства православия", - сказал Затулин.
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По его мнению, если такая ситуация будет развиваться, это может вбить клин в отношения между русским и греческим народами.
"Греческая церковь под влиянием, давлением принимает решения, которые бросают тень на многовековую традицию отношений между русскими и греками. Мы приходили на помощь Греции в самые трудные моменты. В 2021 году будет 200 лет греческому восстанию. А где оно готовилось? Оно готовилось в русском городе Одессе, третьем городе по численности в Российской Империи. "Филики этерия" там же работала. А до этого кто впервые написал конституцию свободной Греции? Адмирал Ушаков после того, как Ионические острова у французов были отобраны. Единственная на тот момент территория, где свободно жили греки. Все остальное было под Турцией. Кто стал первым президентом Греции? Тоже, кстати, выходец с Ионических островов Каподистрия. А если продолжать до этого, то мы вспомним, что и христианство мы из чьих рук получили – Византии, греческой империи, ромейской империи", - сказал депутат.
"Мы не можем просто так сказать – вот знаете, у нас ссоры с православными греками, и мы себе найдем других. Ведь это неправильно. Все эти претензии личного порядка, связанные с присутствием или отсутствием на соборе на Крите, – они просто меркнут (перед последствиями)", - сказал он.
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Он считает, что МАП следует попробовать найти возможность сближения, и это нужно самой Греции.
"Если сравнить наши возможности и потенциалы, и наших церквей, и нашу численность и влияние в мире, то в первую очередь их это должно беспокоить, что в погоне за каким-то призрачным счастьем получения под свой омофор украинских приходов они теряют гораздо более важные вещи", - полагает Затулин.
На вопрос, не обсуждалась ли тема полной автокефалии самой греческой церкви, юрисдикций которой не распространяется на всю страну, Затулин ответил, что он не обсуждался, и российская делегация вряд ли стала бы по собственной инициативе его поднимать.
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"Это тоже можно было бы расценивать как своего рода провокацию. Но, конечно, мы стоим перед перспективой, когда если мы не признаем, отказываемся от общения на уровне церквей, то у разных церквей, в том числе у нашей церкви, становятся развязанными руки в отношении собственного присутствия на других территориях. Уже несколько православных храмов на территории Турции подчиняются Московскому патриархату, начинают возникать. Тут же нет предела всему этому", - заключил депутат.
ПЦУ была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоМежпарламентская ассамблея православияНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Феодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Русская православная церковьГосдума РФКонстантин ЗатулинрелигияВ мире
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