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РИА Новости

Поклонская прокомментировала передачу задержанных кораблей Украине

16:23 17.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 сентября 2018
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Россия идет навстречу братской Украине, решив передать задержанные год назад за нарушение российской границы три военных корабля, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Они будут переданы украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место передачи кораблей источник не назвал.
"Ежемесячно мы получаем хорошие новости на этом направлении. Разведение сил, обмен, теперь корабли. Все эти шаги, безусловно, показывают, что все рассказы администрации (предыдущего президента Украины Петра) Порошенко про недоговороспособную Россию были абсолютной ложью - наша страна всегда идет навстречу братской Украине", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, невозможно одномоментно восстановить все то, что разрушило предыдущее руководство Украины, однако радует, что у нынешнего президента украинского государства Владимира Зеленского другие приоритеты.
"Он показывает, что европейский путь Украины не обязательно должен быть завязан на порче отношений с Россией на всех фронтах", - подчеркнула депутат.
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Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в МИД с вопросом об условиях возврата Украине кораблей.
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Наталья ПоклонскаяВоенно-морские силы УкраиныКерчьГосдума РФРоссияВ мире
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