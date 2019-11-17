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РИА Новости

В Крыму похоронили пятилетнюю девочку, убитую в селе на севере полуострова

16:13 17.11.2019
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© Администрация муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской областиЦветы и свечи
Цветы и свечи
© Администрация муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области
Цветы и свечи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Прощание с пятилетней девочкой, погибшей, как утверждает следствие, от рук отчима, прошло в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма в воскресенье, ее похоронили на местном кладбище.
Прощание с ребенком прошло возле местного дома культуры, куда пришли сотни людей. На похороны из Китая прилетела мать ребенка, а также дедушка и бабушка из Иваново.
На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
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Сообщение об исчезновении девочки в правоохранительные органы поступило 13 ноября от ее отчима, с которым она проживала: мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Как заявлял отчим, он вернулся 12 ноября, дверь в дом была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки не было. Поиски ребенка были безрезультатны.
В итоге по подозрению в убийстве был задержан отчим девочки, на него завели уголовное дело. По данным следствия, в ходе допроса отчим дал признательные показания в убийстве ребенка, в указанном им месте обнаружено тело девочки. Мужчина был арестован судом Раздольненского районного суда на два месяца.
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