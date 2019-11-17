В Крыму похоронили пятилетнюю девочку, убитую в селе на севере полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Прощание с пятилетней девочкой, погибшей, как утверждает следствие, от рук отчима, прошло в селе Кропоткино Раздольненского района Прощание с пятилетней девочкой, погибшей, как утверждает следствие, от рук отчима, прошло в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма в воскресенье, ее похоронили на местном кладбище.

Прощание с ребенком прошло возле местного дома культуры, куда пришли сотни людей. На похороны из Китая прилетела мать ребенка, а также дедушка и бабушка из Иваново.

Сообщение об исчезновении девочки в правоохранительные органы поступило 13 ноября от ее отчима, с которым она проживала: мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Как заявлял отчим, он вернулся 12 ноября, дверь в дом была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки не было. Поиски ребенка были безрезультатны.