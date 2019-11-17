В российской ЦИК отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии

"Как мы предполагали, что все будет хорошо организовано, так оно и происходит. Никаких нарушений, тем более серьёзных, нет", - рассказал Гальченко РИА Новости.

С точки зрения работы избирательной системы все построено "четко и грамотно", отметил он.

Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%.

Для участия в мониторинге парламентской кампании ЦИК Белоруссии аккредитовал представителей нескольких международных организаций. Наиболее крупные миссии направили для работы в страну Содружество Независимых Государств (СНГ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИП) ОБСЕ. Так, по состоянию на 16 ноября от Содружества аккредитацию получили 475 наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ - 346.