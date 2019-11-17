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РИА Новости

В российской ЦИК отметили хорошую организацию выборов в Белоруссии

15:53 17.11.2019
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выборы в Палату представителей Национального собрания Белоруссии организованы на высоком уровне, никаких нарушений нет, рассказал член Центральной избирательной комиссии РФ Валерий Гальченко, который вместе с другими представителями ЦИК РФ прибыл в страну для наблюдения за ходом голосования.
"Как мы предполагали, что все будет хорошо организовано, так оно и происходит. Никаких нарушений, тем более серьёзных, нет", - рассказал Гальченко РИА Новости.
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С точки зрения работы избирательной системы все построено "четко и грамотно", отметил он.
Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек. В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей. В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования. С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%.
Для участия в мониторинге парламентской кампании ЦИК Белоруссии аккредитовал представителей нескольких международных организаций. Наиболее крупные миссии направили для работы в страну Содружество Независимых Государств (СНГ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИП) ОБСЕ. Так, по состоянию на 16 ноября от Содружества аккредитацию получили 475 наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ - 346.
Кроме того, участвовать в мониторинге будут миссии от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В индивидуальном порядке аккредитацию получили сотрудники ЦИК иностранных государств, в том числе России, которых пригласил белорусский Центризбирком, а также дипломаты и независимые наблюдатели. В то же время в Европарламенте заявили, что он принял решение не направлять своих представителей на выборы в Белоруссию.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019Бюро по демократическим институтам и правам человекаВалерий ГальченкоБелоруссияРоссияВ мире
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