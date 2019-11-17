Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-11-17T15:51Z
https://ria.ru/20191117/1561041343.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/101259/70/1012597041_0:119:3217:1929_1036x0_80_0_0_b454cf54e477c0a986db93c9bd4c284a.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал условия для бесплатных поставок оружия в Белоруссию

15:51 17.11.2019
2509
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкТанк Т-72. Белоруссия
Танк Т-72. Белоруссия
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Танк Т-72. Белоруссия. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Белоруссия и так получает российское оружие по льготным ценам, вопрос о бесплатных поставках может рассматриваться на практике после начала полноценного функционирования Союзного государства, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне "поняли бы", если бы Москва передавала оружие бесплатно или в аренду военным Белоруссии, так как они обеспечивают и безопасность РФ.
"Поставка российского оружия в Белоруссию осуществляется по льготным ценам, которые существуют для государств - членов ОДКБ. Эта цена значительно ниже, чем цена на аналогичные образцы российского оружия на мировом рынке", - сказал Коротченко.
Он также отметил успешно развивающуюся кооперацию России и Белоруссии в области оборонно-промышленного комплекса. Эксперт напомнил, что РФ недавно поставила партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К" для защиты БелАЭС. В то же время Белоруссия поставляет России шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
6 ноября, 03:07
Западные политики выразили обеспокоенность интеграцией России и Белоруссии
Коротченко не исключил, что по мере начала "реального функционирования структур Союзного государства" вопрос о бесплатных поставках может стать реальностью. "Сначала мы говорим о переходе на единую валюту, единые принципы экономического планирования и единую стратегию в области внешней политики, потом уже о бесплатных поставках", - добавил Коротченко.
8950308
Обсудить 3
Союзное государствоИгорь КоротченкоОДКББелоруссияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Флаги стран-участниц Нормандского формата
В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи "нормандской четверки"
Новогодние подарки под елкой
"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает интервью после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко считает, что Москва могла бы бесплатно передавать Минску оружие
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Пушков назвал контракт с Эр-Риядом по С-400 "неприятной новостью" для США
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Истребители F-35 ВВС Израиля. Архивное фото
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
08:37Первый замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию
08:35В Госдуме посоветовали Киеву не повторять "негативный опыт" с кораблями
08:34Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР
08:19В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Лента новостейМолния