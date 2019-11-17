Эксперт назвал условия для бесплатных поставок оружия в Белоруссию

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Белоруссия и так получает российское оружие по льготным ценам, вопрос о бесплатных поставках может рассматриваться на практике после начала полноценного функционирования Белоруссия и так получает российское оружие по льготным ценам, вопрос о бесплатных поставках может рассматриваться на практике после начала полноценного функционирования Союзного государства , заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне "поняли бы", если бы Москва передавала оружие бесплатно или в аренду военным Белоруссии, так как они обеспечивают и безопасность РФ.

"Поставка российского оружия в Белоруссию осуществляется по льготным ценам, которые существуют для государств - членов ОДКБ. Эта цена значительно ниже, чем цена на аналогичные образцы российского оружия на мировом рынке", - сказал Коротченко.

Он также отметил успешно развивающуюся кооперацию России и Белоруссии в области оборонно-промышленного комплекса. Эксперт напомнил, что РФ недавно поставила партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К" для защиты БелАЭС. В то же время Белоруссия поставляет России шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов стратегического назначения.