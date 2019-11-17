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РИА Новости

В Буркина-Фасо нейтрализовали более 30 террористов

15:50 17.11.2019
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© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Буркина-Фасо нейтрализовали более 30 террористов в ходе двух операций в северных районах страны, один солдат погиб в результате столкновений, передает местный портал Faso со ссылкой на релиз армии западноафриканского государства.
В тексте коммюнике говорится, что в пятницу армейский патруль попал в засаду в департаменте Титао в Северной области страны. Столкновения между террористами и военными продлились несколько часов.
Силы безопасности Буркина-Фасо
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"В ходе этих столкновений 24 террориста были нейтрализованы, также было получено разнообразное оборудование. Данная операция также позволила освободить многих женщин, которых террористы удерживали и использовали в качестве сексуальных рабынь. Солдат подразделения, к сожалению, потерял жизни в ходе столкновений", - отмечается в релизе.
После этих столкновений военные получили разведданные, которые позволили им в субботу провести наступление на позиции противника. Операция проводилась в департаменте Бурзанга в северной провинции Бам.
"Данная операция позволила нейтрализовать восемь террористов, а также заполучить большое количество вооружений, боеприпасов и различного оборудования", - отметили военные.
При этом агентство Франс Пресс отмечает, что страна, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года. По данным агентства, за весь период в результате нападений по всей стране погибло почти 700 человек. Около 500 тысяч жителей небольшого африканского государства были вынуждены покинуть свои дома. Нападения производят разные террористические организации – в том числе запрещенные в РФ "Аль-Каида"* и ИГ ("Исламское государство")*.
* Запрещенные в России террористические группировки.
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