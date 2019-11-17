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РИА Новости

Пушков назвал контракт с Эр-Риядом по С-400 "неприятной новостью" для США

15:31 17.11.2019 (обновлено: 20:24 17.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обсуждение Россией и Саудовской Аравией условий вступления в силу контракта по поставкам зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Парламентарий назвал контракт на закупку Эр-Риядом российского вооружения "неприятной новостью" для госсекретаря США Майка Помпео.
"После того как он разъяснил, что американские комплексы Patriot действуют через раз, этого следовало ожидать", — написал он в твиттере.
По словам Пушкова, в отличие от американских систем ПВО, С-400 действуют "всегда, а не время от времени".
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Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева сообщила РИА Новости, что Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам С-400, заключенного в 2017 году. Она добавила, что интерес к российскому ЗРК проявляют и другие страны Ближнего Востока.
С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты. Комплекс применяется против наземных объектов. С-400 способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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Ближний ВостокФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФВ миреС-400 «Триумф»Алексей ПушковСаудовская АравияРоссия
Популярные комментарии
"По словам Пушкова, в отличие от американских систем ПВО С-400 действуют "всегда, а не время от времени". Вернее, будет сказать, они не действовали никогда в реальных боевых условиях.
17 ноября, 15:44
СШСергей Шатилов
23310029
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