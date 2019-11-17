Пушков назвал контракт с Эр-Риядом по С-400 "неприятной новостью" для США

Парламентарий назвал контракт на закупку Эр-Риядом российского вооружения "неприятной новостью" для госсекретаря США Майка Помпео.

"После того как он разъяснил, что американские комплексы Patriot действуют через раз, этого следовало ожидать", — написал он в твиттере.

По словам Пушкова, в отличие от американских систем ПВО, С-400 действуют "всегда, а не время от времени".

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева сообщила РИА Новости, что Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по поставкам С-400, заключенного в 2017 году. Она добавила, что интерес к российскому ЗРК проявляют и другие страны Ближнего Востока.