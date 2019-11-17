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РИА Новости

В Москве на станции метро "Римская" вандал повредил скульптуру Мадонны

15:26 17.11.2019 (обновлено: 23:25 17.11.2019)
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© АГН "Москва"Поврежденная вандалом скульптурная композиция художника Леонида Берлина "Мадонна с младенцем" на станции метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии
Поврежденная вандалом скульптурная композиция художника Леонида Берлина Мадонна с младенцем на станции метро Римская Люблинско-Дмитровской линии
© АГН "Москва"
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Скульптуру "Мадонна с младенцем" на станции "Римская" московского метро повредил вандал, в настоящее время проводятся работы по ее восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Ранее в одном из Telegram-каналов появились фотографии скульптурной композиции художника Леонида Берлина "Мадонна с младенцем" на станции метро "Римская", на которой у Мадонны задрапирована грудь.
CC BY 2.0 / Antares 610 / Мадонна с младенцемСкульптурная композиция "Мадонна с младенцем" на станции метро "Римская"
Скульптурная композиция Мадонна с младенцем на станции метро Римская
CC BY 2.0 / Antares 610 / Мадонна с младенцем
Скульптурная композиция "Мадонна с младенцем" на станции метро "Римская"
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В свою очередь, в пресс-службе столичного метрополитена пояснили, что скульптуру пытаются восстановить после повреждений.
"На станции "Римская" 30 октября 2019 года вандалом была повреждена скульптурная композиция "Мадонна с младенцем". Вандал был задержан сотрудниками полиции. Работники метрополитена оперативно приняли меры для частичного восстановления скульптурной композиции. К сожалению, для полного восстановления может потребоваться длительное время", — сообщили в пресс-службе.
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