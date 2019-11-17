В Москве на станции метро "Римская" вандал повредил скульптуру Мадонны

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Скульптуру "Мадонна с младенцем" на станции "Римская" Скульптуру "Мадонна с младенцем" на станции "Римская" московского метро повредил вандал, в настоящее время проводятся работы по ее восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Ранее в одном из Telegram-каналов появились фотографии скульптурной композиции художника Леонида Берлина "Мадонна с младенцем" на станции метро "Римская", на которой у Мадонны задрапирована грудь.

В свою очередь, в пресс-службе столичного метрополитена пояснили, что скульптуру пытаются восстановить после повреждений.