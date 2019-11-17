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РИА Новости

В ДНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков в воскресенье

15:24 17.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение воскресенья, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 7.55 до 14.20 ( совпадает с мск) нами было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего по территории республики было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра ", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он добавил, что одно нарушение режима прекращения огня было зафиксировано на участке разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское.
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