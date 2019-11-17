В ДНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков в воскресенье

"Сегодня с 7.55 до 14.20 ( совпадает с мск) нами было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Всего по территории республики было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра ", - сказал представитель ДНР в СЦКК.