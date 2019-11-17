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РИА Новости

В Индии умер слон-убийца по кличке Бен Ладен

15:18 17.11.2019 (обновлено: 21:26 17.11.2019)
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© AFP 2019 / Assam Forest DepartmentДикий гигантский слон "Ладен" в лесном массиве Ронгджули в округе Гоалпара штата Ассам, Индия
Дикий гигантский слон Ладен в лесном массиве Ронгджули в округе Гоалпара штата Ассам, Индия
© AFP 2019 / Assam Forest Department
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Индии умер слон-убийца по кличке Бен Ладен (отсылка к основателю запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида"* Усаме бен Ладену), сообщили местные СМИ.
По информации телеканала NDTV, в приступе ярости животное убило пять человек в октябре в одной из деревень. В течение месяца слон держал в страхе местных жителей, которые боялись покидать дома. Операция по его поимке прошла в понедельник. На следующий день слона доставили в нацпарк, где поместили в учебный центр для приручения.
Газета Hindustan Times пишет, что слон умер в национальном парке Оранг в индийском штате Ассам через шесть дней после его поимки. Жители округи были против выпуска животного на волю: они боялись, что слон может поставить под угрозу жизни других людей.
"Могу лишь сказать, что слон был найден мертвым этим утром (в воскресенье. — Прим. ред.). Он себя чувствовал хорошо до вчерашней ночи. Детали того, что привело к его смерти, станут известны только после проведения вскрытия", — приводит газета слова сотрудника нацпарка.
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После поимки слона специалисты дали животному новую кличку — Кришна.
Ветеринар, который должен курировать вскрытие, заявил, что Кришна, по всей вероятности, испытал огромный психологический и физический стресс, а также пережил травму.
Практика присвоения буйным слонам клички Бен Ладен началась в 2006 году в связи с активной террористической деятельностью "Аль-Каиды"*. В частности, один слон с этой же кличкой убил дюжину человек и был вынужденно застрелен.
По статистике, больше двух тысяч человек погибли после нападений слонов в Индии за последние пять лет. А число погибших слонов с 2011 года составило порядка 700 особей. Основной причиной набегов слонов на селения, как правило, является недостаток пищи в естественной среде обитания.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Усама бен ЛаденИндияПроисшествияВ мире
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