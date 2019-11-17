Явка на парламентских выборах Белоруссии на 14.00 составила 55,47%

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Явка на выборах в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) по состоянию на 14.00 (совпадает с московским) составила 55,47%, сказал зампред ЦИК Явка на выборах в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) по состоянию на 14.00 (совпадает с московским) составила 55,47%, сказал зампред ЦИК Белоруссии Вадим Ипатов.

"Данные по Республике Беларусь: 55,47% избирателей", - сказал Ипатов на пресс-конференции.

При этом явка в Витебской области составила - 61,12%, Гомельской области - 60,09%, Могилевской области - 62,25%. В Минской области явка составила 56,65%, в самом Минске - 44,57%. В свою очередь, в Брестской области явка составила 52,09%, в Гродненской области - 56,27%.

Ипатов отметил, что выборы в Могилевской и Гомельской области уже можно считать состоявшимися.

Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.

Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).