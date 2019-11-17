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РИА Новости

Явка на парламентских выборах Белоруссии на 14.00 составила 55,47%

15:17 17.11.2019
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоВыборы в Белоруссии
Выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
Выборы в Белоруссии
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Явка на выборах в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) по состоянию на 14.00 (совпадает с московским) составила 55,47%, сказал зампред ЦИК Белоруссии Вадим Ипатов.
"Данные по Республике Беларусь: 55,47% избирателей", - сказал Ипатов на пресс-конференции.
При этом явка в Витебской области составила - 61,12%, Гомельской области - 60,09%, Могилевской области - 62,25%. В Минской области явка составила 56,65%, в самом Минске - 44,57%. В свою очередь, в Брестской области явка составила 52,09%, в Гродненской области - 56,27%.
Ипатов отметил, что выборы в Могилевской и Гомельской области уже можно считать состоявшимися.
Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) проходят в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет более 500 человек.
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Согласно действующему законодательству, право избираться депутатом имеют граждане Белоруссии не моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно проживают в республике, не имеют судимости.
В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. В стране образованы более 5,8 тысячи участков для голосования. За границей будут работать еще 46, в том числе три – в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).
Семнадцатого ноября в Белоруссии время работы участков для голосования - с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Кроме того, с 12 по 16 ноября по всей стране проводилось досрочное голосование.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019ЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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