Антонио Бандерас открыл свой театр в родном городе

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Испанский актер Антонио Бандерас выступил на церемонии открытия театра, который он основал в Малаге, сообщает France Info.
Зрительский зал в новом театре расчитан на более чем 800 человек.
Первой постановкой стал мюзикл "Кордебалет" (A Chorus line), в котором сам Бандерас сыграл одну из ролей. Его персонаж — хореограф Зак, который должен отобрать артистов в труппу.
"В "Кордебалете" рассказывается о людях, которые поддерживают музыкальный театр, но имена которыхостаются никому неизвестны", — отметил актер.
Этот музыкальный спектакль побил все рекорды "долголетия" в Нью-Йорке, поскольку шел на Бродвее без перерыва с 1975 по 1990 годы.
После премьеры в Малаге постановка отправится на гастроли по Испании.
Перенесенный в 2017 году инфаркт заставил Бандераса поторопиться с мечтой открыть собственный театр в родном городе. Каждый год он переводит по 200 тысяч евро на его обустройство .