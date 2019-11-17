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РИА Новости

Антонио Бандерас открыл свой театр в родном городе

15:18 17.11.2019 (обновлено: 16:55 17.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Антонио Бандерас
Актер Антонио Бандерас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Испанский актер Антонио Бандерас выступил на церемонии открытия театра, который он основал в Малаге, сообщает France Info.
Зрительский зал в новом театре расчитан на более чем 800 человек.
Первой постановкой стал мюзикл "Кордебалет" (A Chorus line), в котором сам Бандерас сыграл одну из ролей. Его персонаж — хореограф Зак, который должен отобрать артистов в труппу.
"В "Кордебалете" рассказывается о людях, которые поддерживают музыкальный театр, но имена которыхостаются никому неизвестны", — отметил актер.
Этот музыкальный спектакль побил все рекорды "долголетия" в Нью-Йорке, поскольку шел на Бродвее без перерыва с 1975 по 1990 годы.
После премьеры в Малаге постановка отправится на гастроли по Испании.
Перенесенный в 2017 году инфаркт заставил Бандераса поторопиться с мечтой открыть собственный театр в родном городе. Каждый год он переводит по 200 тысяч евро на его обустройство .
Актер Антонио Бандерас на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара Боль и слава (Dolor y gloria) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
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