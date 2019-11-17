Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича

Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018

© AP Photo / Darko Vojinovic Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь президенту Сербии Врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь президенту Сербии Александру Вучичу , заявил глава сербского Минздрава Златибор Лончар агентству " Танюг ".

Лончар рассказал, что в последнее время у Вучича обострились хронические заболевания сердца, поэтому он принял решение обратиться к специалистам ВМА.

По итогам осмотра медики заявили, что состояние главы государства ухудшилось, и госпитализировали его. Организм Вучича хорошо отреагировал на лечение, отметил министр здравоохранения.