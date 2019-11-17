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РИА Новости

Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича

15:16 17.11.2019 (обновлено: 15:28 17.11.2019)
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© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь президенту Сербии Александру Вучичу, заявил глава сербского Минздрава Златибор Лончар агентству "Танюг".
Лончар рассказал, что в последнее время у Вучича обострились хронические заболевания сердца, поэтому он принял решение обратиться к специалистам ВМА.
По итогам осмотра медики заявили, что состояние главы государства ухудшилось, и госпитализировали его. Организм Вучича хорошо отреагировал на лечение, отметил министр здравоохранения.
Ранее Александр Вучич сообщил, что вернется на работу в понедельник, 18 ноября.
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Попавший в больницу Вучич назвал дату выхода на работу
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