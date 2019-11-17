Министр здравоохранения Сербии рассказал о состоянии Вучича

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врачи Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде спасли жизнь президенту Сербии Александру Вучичу, заявил глава сербского Минздрава Златибор Лончар агентству "Танюг".
Лончар рассказал, что в последнее время у Вучича обострились хронические заболевания сердца, поэтому он принял решение обратиться к специалистам ВМА.
По итогам осмотра медики заявили, что состояние главы государства ухудшилось, и госпитализировали его. Организм Вучича хорошо отреагировал на лечение, отметил министр здравоохранения.
Ранее Александр Вучич сообщил, что вернется на работу в понедельник, 18 ноября.
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