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РИА Новости

Белорусы не готовы к отказу от мажоритарной системы, считает Лукашенко

14:47 17.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусское общество не готово отказаться от выборов депутатов парламента по мажоритарной системе.
"Я уверен, что мажоритарная система себя не изжила. Многие (страны - ред.), пощупав пропорциональную, уже вернулись к смешанной, а завтра (перейдут - ред.) к мажоритарной. И если поставить перед народом этот вопрос (об избирательной системе - ред.), он поддержит эту точку зрения", - заявил Лукашенко в воскресенье журналистам в Минске.
По его словам, "надо оставить выборы так, как они есть". Лукашенко подчеркнул, что это демократично, когда народ выбирает каждого депутата, а не по партийным спискам.
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