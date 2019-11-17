Белорусы не готовы к отказу от мажоритарной системы, считает Лукашенко

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусское общество не готово отказаться от выборов депутатов парламента по мажоритарной системе.
"Я уверен, что мажоритарная система себя не изжила. Многие (страны - ред.), пощупав пропорциональную, уже вернулись к смешанной, а завтра (перейдут - ред.) к мажоритарной. И если поставить перед народом этот вопрос (об избирательной системе - ред.), он поддержит эту точку зрения", - заявил Лукашенко в воскресенье журналистам в Минске.
По его словам, "надо оставить выборы так, как они есть". Лукашенко подчеркнул, что это демократично, когда народ выбирает каждого депутата, а не по партийным спискам.