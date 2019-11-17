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РИА Новости

Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств

14:46 17.11.2019 (обновлено: 14:58 17.11.2019)
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© Фото : Pixabay / CouleurМорковный сок и морковь
Морковный сок и морковь
© Фото : Pixabay / Couleur
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала "Вечерней Москве", как с помощью обычных продуктов можно избавиться от боли в горле.
По словам специалиста, корень солодки способен эффективно бороться с неприятными ощущениями в горле. Противовоспалительные свойства этого растения также помогут избавиться от боли в миндалинах.
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Мороженое, несмотря на парадоксальность, в небольших количествах может способствовать в борьбе с ангиной, отмечает Алексеева.

"Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине", — рассказала она.

Медик порекомендовала людям, испытывающим боль в горле, употреблять в пищу бананы. Благодаря большому содержания витамина С плоды способны ускорить процесс выздоровления.
Не менее полезным для воспаленного горла будет морковь. Кроме наличия иммуностимулирующего витамина А, овощ поможет в заживлении слизистых оболочек в ротовой полости.
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Лариса АлексееваЗдоровьеОбщество
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