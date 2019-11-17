Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева рассказала радиостанции "Говорит Москва", почему посадила малолетнего сына за руль автомобиля. Ранее она разместила во "ВКонтакте" ролик, на котором шестилетний мальчик ведет автомобиль на скорости 130 километров в час.
По словам женщины, она допускает сына до управления автомобилем не первый год.
"Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного", — заявила Алтынбаева.
Она добавила, что ее никуда не вызывали для объяснения ситуации.