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РИА Новости

Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок

14:39 17.11.2019 (обновлено: 14:48 17.11.2019)
23795
© Fotolia / lightpoetЗа рулем
За рулем
© Fotolia / lightpoet
За рулем. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева рассказала радиостанции "Говорит Москва", почему посадила малолетнего сына за руль автомобиля. Ранее она разместила во "ВКонтакте" ролик, на котором шестилетний мальчик ведет автомобиль на скорости 130 километров в час.
По словам женщины, она допускает сына до управления автомобилем не первый год.
"Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного", — заявила Алтынбаева.
Она добавила, что ее никуда не вызывали для объяснения ситуации.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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ТатарстанОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно,как ей психиатры выдали справку при получении прав. Хотя могла и купить.
17 ноября, 15:21
Владимир Иванов
7920001
Я так понимаю, что если даже дело дойдет до штрафа, то ей штраф нипочем. Как делала так и будет делать. Надо отбирать права на пол года. Штраф тут поможет но не меньше 50 тыщ. А может ей и 50 нипочем.
17 ноября, 15:12
MrSaper4
6611001
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