Источник рассказал подробности отравления рабочих в Подмосковье

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рабочие, отравившиеся в общежитии подмосковной деревни Часцы найденной на свалке жидкостью, думали, что пьют бальзам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее подмосковный СК сообщал, что 17 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1963 годов рождения. Также из общежития в городскую больницу были доставлены трое мужчин 1960, 1983 и 1993 годов рождения, один из которых скончался при оказании медпомощи. По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным следствия, накануне один из мужчин нашел на мусорной свалке пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, содержимое которой употребили потерпевшие.
Источник уточнил, что отравившиеся — рабочие предприятия по переработке мусора. Они приехали из Чувашии работать вахтовым методом.
"На бутылке была наклейка, на ней надпись от руки, но почерк неразборчивый. Один из пострадавших рассказал, что жидкость была на вкус как бальзам", — сказал источник.