Источник рассказал подробности отравления рабочих в Подмосковье

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рабочие, отравившиеся в общежитии подмосковной деревни Часцы найденной на свалке жидкостью, думали, что пьют бальзам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что отравившиеся — рабочие предприятия по переработке мусора. Они приехали из Чувашии работать вахтовым методом.

"На бутылке была наклейка, на ней надпись от руки, но почерк неразборчивый. Один из пострадавших рассказал, что жидкость была на вкус как бальзам", — сказал источник.