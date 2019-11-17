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РИА Новости

Российский вертолет VRT500 оснастят канадскими двигателями

14:24 17.11.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»Вертолет VRT500
Вертолет VRT500
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Вертолеты России»
Вертолет VRT500. Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) и компания Pratt & Whitney Canada подписали в воскресенье в рамках международного авиасалона Dubai Airshow контракт на оснащение новейшего российского легкого вертолета VRT500 канадскими газотурбинными двигателями PW207V, сообщает пресс-служба холдинга.
PW207V является новейшей модификацией семейства двигателей PW200, предназначенных для вертолетов легкого класса, он способен развивать мощность до 700 л.с. Всего на данный момент выпущено более 5 тысяч силовых установок данного типа, их суммарный налет превышает 11 миллионов часов.
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"Двигатели семейства PW200 зарекомендовали себя в качестве надежных силовых установок для легких вертолетов, сегодня они эксплуатируются более чем в 80 странах, что значительно упростит зарубежную сертификацию VRT500 и сделает его послепродажное обслуживание более доступным и оперативным. "Вертолеты России" имеют успешный опыт сотрудничества с Pratt & Whitney Canada, и я уверен, что проект VRT500 укрепит партнерство между двумя компаниями", - заявил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.
Легкий однодвигательный вертолет VRT500
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Андрей БогинскийДубай (эмират)Вертолеты РоссииРостехЭкономика
Популярные комментарии
А потом P&W объявляют о санкциях, холдинг объявляет о разработке в течение 3-4 лет отечественного двигателя, сроки контрактов срываются, убытки, штрафы и всё такое.
17 ноября, 14:28
Naum Vygodsky
1320000
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