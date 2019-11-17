Российский вертолет VRT500 оснастят канадскими двигателями

PW207V является новейшей модификацией семейства двигателей PW200, предназначенных для вертолетов легкого класса, он способен развивать мощность до 700 л.с. Всего на данный момент выпущено более 5 тысяч силовых установок данного типа, их суммарный налет превышает 11 миллионов часов.

"Двигатели семейства PW200 зарекомендовали себя в качестве надежных силовых установок для легких вертолетов, сегодня они эксплуатируются более чем в 80 странах, что значительно упростит зарубежную сертификацию VRT500 и сделает его послепродажное обслуживание более доступным и оперативным. "Вертолеты России" имеют успешный опыт сотрудничества с Pratt & Whitney Canada, и я уверен, что проект VRT500 укрепит партнерство между двумя компаниями", - заявил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба.