СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на "Восточном"

"В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству", - сообщила Петренко.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По словам президента, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.