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РИА Новости

СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на "Восточном"

14:20 17.11.2019 (обновлено: 14:25 17.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодрома "Восточный"
Космодрома Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Следственный комитет в настоящее время расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", в том числе уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству", - сообщила Петренко.
Технический комплекс космодрома Восточный
12 ноября, 10:19
Рогозин заявил об отсутствии новых хищений на Восточном
Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По словам президента, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.
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Светлана ПетренкоВосточный (космодром)Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
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