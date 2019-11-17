Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество

"Глава Минпромторга России и наследный принц обсудили широкий спектр сотрудничества в области гражданской авиации. Так, на встрече шла речь о подготовке двустороннего соглашения в области сертификации воздушных судов для продвижения совместных проектов в области авиационной промышленности", - говорится в сообщении. Добавляется, что обсуждалось и "сотрудничество в области технологий и промышленное оборудование в нефтегазовой сфере".