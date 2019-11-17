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РИА Новости

Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество

14:16 17.11.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности и торговли РФМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности и торговли РФ
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Зеид Аль Нахайян во время открытия международной выставки Dubai Airshow обсудили сотрудничество в гражданской авиации, а также в области технологий и производства оборудования для нефтегазовой сферы, сообщила пресс-служба Минпромторга.
"Глава Минпромторга России и наследный принц обсудили широкий спектр сотрудничества в области гражданской авиации. Так, на встрече шла речь о подготовке двустороннего соглашения в области сертификации воздушных судов для продвижения совместных проектов в области авиационной промышленности", - говорится в сообщении. Добавляется, что обсуждалось и "сотрудничество в области технологий и промышленное оборудование в нефтегазовой сфере".
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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"За последние года Россия сделала большой шаг в развитии собственных компетенций добычи и глубокой переработки углеводородного сырья", - приводятся слова Мантурова.
Российский министр подчеркнул, что компании РФ готовы предложить комплексные решения для эмиратских партнеров.
Дубайский авиасалон, участниками которого станут 1,2 тысячи представителей 63 стран, продлится с 17 по 21 ноября.
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Мухаммед бен Зеид Аль НахайянАбу-Даби (эмират)Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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