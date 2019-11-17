Украинские силовики вывесили флаги США над своими позициями в ЛНР

ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
По его словам, такой приказ отдали "патриоты Украины" командиры 14-й и 59-й бригад Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов. Флаги появились в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский.
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНРФлаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНР
Флаги США на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе
По информации Народной милиции ЛНР, флаги вывесили накануне приезда журналиста New York Times Вэйна Хоффмана.
"Тем самым Войченко и Шаповалов надеялись, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине", - заявил Филипоненко.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил поставки американского оружия на Украину. По его словам, это нужно для того, "чтобы они могли сражаться с русскими".
Он добавил, что гордится политикой Соединенных Штатов на украинском направлении.
6 сентября, 08:00Ракета для Киева. Чем США решили вооружить Украину
Американская военная помощь Киеву
В 2017 году Вашингтон одобрил поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Американские власти допускали, что также могут продать Украине противокорабельные ракеты и средства береговой охраны.
Кроме того, уже в сентябре этого года Госдеп одобрил поставки Киеву Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов. Ведомство разрешило продать Киеву 160 ракет и различное оборудование.
Российская сторона неоднократно предостерегала администрацию Трампа от поставок вооружения Украине. В Москве отмечали, что это приведет только к обострению ситуации в Донбассе. Против подобного сценария выступают также и европейские политики. Например, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл поставки рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
13 сентября, 15:53Сказано в эфире"Зеленский – заложник". Эксперт о том, почему Киев закупает JavelinУкраинское Минобороны сообщило о планах купить у США противотанковые комплексы Javelin уже в этом году. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.