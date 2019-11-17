Украинские силовики вывесили флаги США над своими позициями в ЛНР

"Зеленский – заложник". Эксперт о том, почему Киев закупает Javelin Украинское Минобороны сообщило о планах купить у США противотанковые комплексы Javelin уже в этом году. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.