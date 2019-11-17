Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко

"Здесь (по цене на газ - ред.) многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия - равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли", - цитирует Ляшенко Sputnik Беларусь . По его словам, пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет. В 2019 году цена на газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубических метров.

Ляшенко также выразил уверенность, что на предстоящем заседании союзного Совмина на уровне премьеров в этом вопросе будут отбалансированы "реперные точки, в чем были споры". Он считает, что это "нормальный процесс".

Что касается подготовки интеграционных дорожных карт Минска и Москвы по нефти и газу, Ляшенко обратил внимание, что эту работу с белорусской стороны сейчас в большей степени консолидирует посол в РФ Владимир Семашко, также работают Минэнерго и концерн "Белнефтехим". "Я вижу по материалам, что российская сторона старается не все наши предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия. Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты - принимаем дорожные карты и будут определенные условия. Поэтому идет отработка вопросов", - добавил он.

Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить к ноябрю.