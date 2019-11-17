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РИА Новости

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

14:14 17.11.2019
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе. Архивное фото
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
"Здесь (по цене на газ - ред.) многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия - равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли", - цитирует Ляшенко Sputnik Беларусь. По его словам, пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет. В 2019 году цена на газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубических метров.
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Ляшенко также выразил уверенность, что на предстоящем заседании союзного Совмина на уровне премьеров в этом вопросе будут отбалансированы "реперные точки, в чем были споры". Он считает, что это "нормальный процесс".
Что касается подготовки интеграционных дорожных карт Минска и Москвы по нефти и газу, Ляшенко обратил внимание, что эту работу с белорусской стороны сейчас в большей степени консолидирует посол в РФ Владимир Семашко, также работают Минэнерго и концерн "Белнефтехим". "Я вижу по материалам, что российская сторона старается не все наши предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия. Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты - принимаем дорожные карты и будут определенные условия. Поэтому идет отработка вопросов", - добавил он.
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты" в различных сферах, проекты которых планировалось подготовить к ноябрю.
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. По его словам, на 19 ноября запланирован союзный Совмин, после которого он и российский премьер Дмитрий Медведев "договорились все время, сколько необходимо, до самой ночи … посвятить "дорожным картам". При этом в среду Румас заявил, что отраслевые "дорожные карты" будут подписаны, только если интересы республики будут учтены.
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Игорь ЛяшенкоСергей РумасМинистерство энергетики РФБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Наверное , должна быть взаимность. Лукашенко хочет блага для своей страны. Но и Россия не дойная корова.
17 ноября, 14:47
elya.velichutina
1200002
Они все обожают на нас рассчитывать. Но и мы рассчитывали, например, на признание Абхазии и Ю.Осетии, хотя бы, Крыма... Хотите газ по нашим внутренним ценам? Тогда ведите хотя бы внешнюю политику, как СОЮЗНИК!
17 ноября, 15:29
Von Stirliz
1200001
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