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РИА Новости

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2020 года

14:11 17.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на этот пост, пока она не будет отвергнута.
"Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло (президентское - ред.)", - заявил Лукашенко в воскресенье в Минске, отвечая на вопрос о перспективах участия в предстоящих президентских гонках в 2020 году и, как ожидается, в 2025 году.
При этом он пояснил, что считает правильным предлагать белорусам свою кандидатуру на этот пост, и только они могут ее отвергнуть. "Если вы меня не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру... Я предложу свою кандидатуру", - сказал Лукашенко журналистам.
Лукашенко также заявил, что президентские выборы 2020 года, скорее всего, пройдут летом. "Конец августа - крайний срок. Мне кажется, летом эти выборы пройдут", - сказал президент.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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