Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2020 года

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на этот пост, пока она не будет отвергнута.

"Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло (президентское - ред.)", - заявил Лукашенко в воскресенье в Минске, отвечая на вопрос о перспективах участия в предстоящих президентских гонках в 2020 году и, как ожидается, в 2025 году.

При этом он пояснил, что считает правильным предлагать белорусам свою кандидатуру на этот пост, и только они могут ее отвергнуть. "Если вы меня не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру... Я предложу свою кандидатуру", - сказал Лукашенко журналистам.